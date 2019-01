Etelä-Savon järvillä runsaasti kohvajäätä – pakkasjaksot eivät ole vaikuttaneet teräsjään paksuuteen

Etelä-Savon ELY-keskus mittasi jään paksuutta keskiviikkona 30 tammikuuta neljällä järvellä maakunnan etelä- ja länsiosassa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta. Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat mittauspaikasta riippuen 27-44 sentin välillä.

Viime aikaiset pakkasjaksot eivät ole vaikuttaneet teräsjään paksuuteen, vaan sen osuus jään kokonaispaksuudesta on säilynyt ennallaan verrattuna 10. tammikuuta tehtyihin jäänpaksuusmittauksiin.

Jäätymistä on siis tapahtunut lähinnä jään päällä, eli osa vesisohjosta ja lumikerroksista on muuttunut kohvajääksi. Peru- ja Pyhävedellä kohvajään osuus on keskimäärin puolet teräsjään paksuudesta, mutta Korpijärvellä ja Yövedellä kohvajäätä on lähes puolet enemmän kuin kestävää teräsjäätä. Mäntyharjun Korpijärvellä teräsjään paksuus oli pienimmillään, noin kahdeksan senttiä.

Kaikissa mittauspaikoissa oli jään päällä vesi- ja kohvakerros, mutta Yövedellä kerroksia oli useita. Kohvakerroksen vahvistuminen kuitenkin kantoi jo kaikissa mittauskohteissa kävelijän.

Valtakunnallisista jäähavaintopaikoista Haukivuoren Kyyvedellä mitattiin 30.1. kokonaisjäänpaksuudeksi 38 senttiä, joten Kyyvedellä jää paksuni kylmemmän pakkasjakson aikana 10 senttiä. Haukivedellä mitattiin vastaavaan aikaan kokonaisjäänpaksuudeksi 27 senttiä ja jää paksuuntui vastaavasti kahdeksan senttiä.

Jäänpaksuuden erot vesistön eri osissa ovat edelleen suuria, ja siksi jäillä liikkujien tulee olla varovaisia. Vaikka rannalla jäätä on jo paikoin tukevasti, voi etenkin suurempien järvien selkävesillä jää olla vielä heikkoa. Ilmoitetut jäänpaksuudet eivät milloinkaan kerro kyseisen järven koko jäätilannetta, vaan pelkästään yhden tutkimuskohteen tuloksen.

Mittauspaikat ovat korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rannasta, eivätkä näin ollen kuvaa selkävesien jäätilannetta. Mittauspaikat eivät myöskään sijaitse virtapaikoissa.

Viime aikoina satanut paksu lumikerros on osin muuttunut sohjoksi ja edelleen heikommin kantavaksi kohvajääksi teräsjään pinnalle. Huolimatta jään kokonaispaksuuden kasvamisesta, niin heikommin kestävän kohvajään osuus on paikoin huomattavasti suurempi kuin teräsjään.

Sääennusteen mukaan ilman lämpötila on pakkasen puolella seuraavat 10 vuorokautta. Odotettavissa on tosin runsaasti lumisateita, joten teräsjään osuus kokonaisjäänpaksuudesta ei vahvistune vaan kohvajään osuus kasvanee edelleen. Jäät ovat paksuuntuneet, mutta eivät ole merkittävissä määrin vahvistuneet.