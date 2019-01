Santiago de Enonkoski – pyhiinvaelluksia kymmenen vuotta

Vuosi 2019 on Pyhien Polkujen juhlavuosi. Tulevana kesänä Pyhät Polut -vaellukset käynnistyvät nyt kymmenennen kerran Imatralta kohti Enonkoskea. Vaeltajia on tullut ympäri Suomea Itä-Suomen ihanaan luontoon ja tulevina vuosina tavoitellaan myös ulkomaisia vaellusryhmiä Pyhille Poluille.

Pyhät Polut ry on perustettu joulukuussa 2009 ja yhdistyksen kotipaikka on Enonkoski. Yhdistys kuuluu jäsenjärjestönä Suomen Latu ry:hyn.

Pyhät Polut ry:n toimintaidea on tukea ihmisten fyysistä ja henkistä hyvinvointia. Toiminnan tausta on kristillisessä pyhiinvaellusperinteessä, vaelluksille kutsutaan mukaan kaikkia erotuksetta, avoimuus ja läheisyys on vaellusten voimavara. Matkoilla koetaan elämyksiä ja usein opitaan lisää itsestä, toisista ja luonnosta. Kristityt liittävät asiaan myös sen, että Jumala on vaelluksella todellisesti läsnäoleva.

Päivittäin vietetään aamu- ja iltahartaudet, joihin osallistumisesta jokainen päättää itse. Matkalla vieraillaan kirkoissa ja tarjolla on Pyhä Ehtoollisen sakramentti. Vaelluksilla pidetään hiljaisia jaksoja, jolloin ei puhuta vaan kukin voi keskittyä ajatuksiinsa ja mietteisiinsä.

Moni on löytänyt vaellukselta hengellistä virkistystä. Hartaudenharjoitus rakentuu omaehtoisuudelle ja vapaudelle: keneltäkään ei edellytetä vaan kutsutaan mukaan.

Pyhät Polut -vaelluksilla matkatavarat kuljetetaan huoltoautolla majapaikasta toiseen. Mukana repussa kannetaan päivämatkan aikana tarvittavat varusteet ja aamiaisella tehdyt eväät. Vaellukseen käytetään päivittäin noin kahdeksan tuntia, ja päivän päätteeksi on saunomismahdollisuus majapaikassa, jossa myös syödään päivällistä.

Kesän 2019 vaellukset

Juhlavuoden kunniaksi järjestetään kaksi eri pituista vaellusta.

Pidempi juhlavaellus (n. 135 km) alkaa Pyhällä messulla Imatralta Kolmen ristin kirkosta sunnuntaina 2.6. Vaellusoppaana on Imatran Lapinkävijöiden kokenut vaeltaja ja vaelluspappina on historian ja uskonnon lehtori Heikki Riipi.

Perillä Enonkoskella ollaan lauantaina 8.6. Päivämatkojen pituudet vaihtelevat kymmenestä kilometristä 25 kilometriin. Yhtenä päivänä kuljetaan myös kirkkoveneellä soutaen. Yöpymispaikkoina ovat Seurakuntaopiston Jaakkiman kampus Ruokolahdella, Karelian Fit Kaiturinpäässä (Ruokolahti), Oronmyllyn loma- ja kurssikeskus Parikkalassa, Kruunupuisto Punkaharjulla, Kaukalinna Kerimäellä ja Vetojärven lomamökki Enonkoskella. Matkan varrella tutustutaan paikallisiin nähtävyyksiin ja kulttuurikohteisiin esim. Putikon kylään ja maailman suurimpaan puukirkkoon Kerimäellä ja kylien yllätyksellisiin kohteisiin. Viimeisenä yhteisenä iltana teemme tutustumisretken Enonkosken luostariin.

Sunnuntaina Pyhien Polkujen puheenjohtaja Veli-Matti Hynninen toimittaa 10-vuotisjuhlamessun Enonkosken kirkossa, jonka jälkeen vietetään päätösjuhlaa Kahvila & Puoti Maitolaiturilla.

Lupsakka juhlavaellus (n. 60 km) kokoontuu maanantaina 3.6. Oronmyllyn loma- ja kurssikeskukseen, jonka maastossa patikoidaan ensimmäinen päivä. Kohti Enonkoskea lähdetään tiistaiaamuna ja perille saavutaan perjantaina. Matkan varrella tutustutaan paikallisten kulttuurikohteiden lisäksi kylien asukkaiden tarjoamiin yllätyksellisiin ja kekseliäisiin nähtävyyksiin. Lauantai vietetään Enonkoskella. Päivällä tehdään kirkkovenesouturetki Koloveden kansallispuistossa ja illalla käydään tutustumassa Enonkosken luostariin. Sunnuntaina vietetään messua ja päätösjuhlaa yhdessä toisen juhlavaellusryhmän kanssa.

Lupsakkavaelluksella kuljetaan leppoisasti, nautiskellen, luonnon ihmeitä havainnoiden ja hiljentyen sekä jutustellen muiden kulkijoiden kanssa. Matkanjohtajana toimii Pirkko Kaskinen ja vaelluspappina rovasti Veli-Matti Hynninen. Yöpymispaikkoina ovat Oronmyllyn loma- ja kurssikeskus, Kruunupuisto, Vetojärven lomamökki ja Enonhovi.