Itä-Savon sairaanhoitopiiri yhtiöittää tai ulkoistaa erikoissairaanhoidon palvelut – sairaanhoitopiirin hallitus pyrkii järjestelyllä turvaamaan erikoissairaanhoidon palvelut

Erikoissairaanhoidon ulkoistamisesta tai yhtiöittämisestä päätti Sosterin hallitus tänään 29. tammikuuta. Samalla se aloittaa uudenlaisen järjestelyn valmistelut.

– Tavoitteena on erikoissairaanhoidon palveluiden ja työpaikkojen turvaaminen ja Savonlinnan seudun elinvoiman säilyttäminen, hallitus tiedottaa.

Sosterilla on Savonlinnan keskussairaala, jossa on ympärivuorokautinen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys sekä eri erikoisalojen poliklinikat ja vuodeosastot. Järjestely tullaan toteuttamaan joko kokonaisulkoistuksena tai yhteisyritysmallilla.

Päätöksen taustalla ovat valtakunnalliset säädökset ja maakunta- ja sote-uudistuslain valmistelut, jotka kaventavat pienten sairaaloiden elintilaa.

– Meillä ei ole mitään varmuutta siitä, että erikoissairaanhoidon palvelut ja päivystys säilyvät maakunta- ja sote-uudistuksen myötä Savonlinnassa. Tällä on jo nyt vaikutuksia sairaalan toimintaan, henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen. Asenneilmapiiri on maakunnassa sen kaltainen, että se ei tue tavoitteitamme, Sosterin hallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen (kesk.) sanoo.

Keskittämis- ja päivystysasetus asettaa sairaalakohtaisia vähimmäislukumääriä leikkauksille, mikä vaikeuttaa palveluiden tuottamista etenkin pienissä sairaaloissa. Lisäksi valmisteilla oleva maakuntauudistus uhkaa toteutuessaan keskittää palveluja maakuntien sisällä myös taloudellisista syistä.

Sosterissa nähdään, että alueen asukkaiden erikoissairaanhoidon palveluista täytyy pitää kiinni. Itä-Savo on alueena saaristoinen, jossa välimatkat ovat pitkät ja tiet hidaskulkuisia. Väestöä on noin 45 000, alueen kulttuurimatkailun ja vapaa-ajan asutuksen myötä kesäisin huomattavasti enemmän. Saimaan syväväylällä on vilkas vesiliikenne.

– Meillä on päivystyksessä joka vuorokausi noin 75 käyntiä ja matkat naapurisairaaloihin ovat yli 100 kilometriä. Voi vain kuvitella minkälainen ambulanssi- ja taksiralli tästä alkaisi. Apu tulisi väistämättä osalle potilaista liian myöhään, Sosterin kuntayhtymäjohtaja, erikoislääkäri Panu Peitsaro – Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys on edellytys, että sairaalassa voidaan tehdä nukutusta vaativia toimenpiteitä, Peitsaro jatkaa.

Keskussairaalatoiminta jättää Savonlinnan seudulle työntekijöiden verotulot ja vaikuttaa alueella erilaisten palveluiden käyttöön. Erikoisairaanhoidon loppuminen tarkoittaisi suoraan noin 500 työpaikan katoamista.

– Kerrannaisvaikutukset nousisivat helposti yli tuhanteen, sillä monilla on puoliso tai perhettä, Nousiainen sanoo.

Keskussairaalan tarjoamat harjoittelupaikat ovat myös aivan keskeisiä useille sadoille hoitoalaa Savonlinnassa opiskeleville. Koulutusten jatko kaupungissa on riippuvainen keskussairaalatoiminnasta.

Päätös yhtiöittää tai ulkoistaa erikoissairaanhoidon palvelut on kehittynyt pikkuhiljaa, kun maakuntavalmistelun etenemisen seurauksia on arvioitu Savonlinnan seudun kannalta.

– Emme ole saaneet näkemyksillemme tukea maakunnan kahden keskussairaalan välisissä työnjaon neuvotteluissa. Maakunnan hallintopaikkojen sijainnista ei ole ollut halukkuutta päättää, eikä selkeää tahtotilaa maakunnan kahden yhteispäivystyssairaalan säilyttämisestä ole, Nousiainen toteaa.

Sosterin kuntayhtymähallitus kokoontuu helmikuussa päättämään lopullisesta ulkoistuksen muodosta.

Tietoja Sosterista