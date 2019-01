Punkaharjulainen Pasi Kaskinen on Etelä-Savon vuoden yksinyrittäjä – palkittiin yrittäjägaalassa Mikkelissä

Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtajistosta, yksinyrittäjävaliokunnan puheenjohtajasta sekä Finnveran, Etelä-Savon maakuntaliiton, kauppakamarin ja Fennian edustajista koostuva valintaraati on valinnut Etelä-Savon Vuoden Yksinyrittäjäksi 2019 PK Kone-Sähkön omistajan Pasi Kaskisen.

Vuoden yksinyrittäjä julkistettiin lauantaina Mikkelin Saimaa Stadiumilla pidettävässä Yrittäjägaalassa.

Valintaraadin päätökseen vaikutti etenkin se, että yksinyrittäjällä on oma myytävä tuote, jonka myynnin suhteen on tehty kansainvälisiä avauksia. Myös liiketoiminnan ja palvelutarjonnan monipuolisuus sekä oman alan erinomainen asiantuntijuus vakuuttivat valintaraadin.

PK Kone-Sähkö tarjoaa teollisuuden kunnossapitopalveluita, sisältäen sähköasennukset ja suunnittelun. Lisäksi yrittäjä myy muiden valmistajien tuotteiden hänen itsensä teettämiä erikoistyökaluja, esimerkiksi modifioimaansa työkalua jännitetyönä tehtävän 20 kV:n katkopaikan tekemiseen. Hänellä on mallisuoja työkaluun, jota valmistetaan Punkaharjulla. Kaskisen tuotteita on markkinoitu myös ulkomaille.

Pasi Kaskinen on toiminut yli 5 vuotta usean savonlinnalaisen yrityksen tärkeänä taustavoimana. Hän pitää huolen siitä, että asiakasyritysten tuotantokatkokset ovat mahdollisimman lyhyitä. Kaskinen selvittää toimintahäiriöt ja suunnittelee asiakkaiden tuotantokoneiden ohjauksia. Kaskisen erinomaiset ongelmanratkaisukyvyt saavat asiakkailta erityiskiitosta. Asiakkaat kiittävät myös yrittäjän työn laatua ja luotettavuutta. Työ suoritetaan aina loppuun, eikä siihen meneviä tunteja aina lasketa.

Kaskisen toiminta vaikuttaa positiivisesti myös ympäristöön, koska yrittäjä myy asiakkailleen energiansäästöä tuottavia palveluita ja tuotteita, asentaen myös puhdasta energiantuotantoa. Uusiutuvan energian käyttöönottoa hän on edistänyt asentamalla tähän mennessä yli 250 aurinkopaneelia, eli enemmän kuin 65 kWp tuotantotehoa.

Kaskinen kokee muut lähialueella toimivat alan yrittäjät ennemminkin yhteistyökumppaneina kuin kilpailijoina. Työtä Kaskisella olisi vaikka yhdelle palkatulle työntekijälle, mutta työntekijän työskentelyyn pitää voida luottaa kuin omaansa. Sähkötyössä hengenvaara on aina läsnä ja vastuu työntekijästä on suuri.