Sähkönjakeluyhtiöt varoittavat puiden lumikuormasta – sähkönjakeluverkon varmistamiseen valmistaudutaan

Pohjois-Karjalan Sähkö ja Järvi-Suomen Energia varoittavan puiden raskaasta lumikuormasta viikonvaihteessa. Pohjois-Karjalassa varoitetaan karjatiloja myös matalalla lentävistä helikoptereista.

Kuivat pakkaskelit jatkuvat ja ennusteen mukaan ilmavirtaukset kantavat kevyttä pakkaslunta itäiseen Suomeen lauantain ja sunnuntain aikana. Vaikka lumi onkin kevyttä, sitä kertyy entisen lumen päälle puihin ja johtoihin sen verran, että se riittää aiheuttamaan todennäköisesti sähkökatkoja eri puolilla jakelualueita.

Pohjois-Karjalan alueella on tehty ennakoivaa vianestoa helikopterin paikallistamiin kohteisiin joulukuusta lähtien ja riskipuiden poistoa tehdään edelleen täydellä teholla viikonlopun ajan.

Sähkölinjoille taipuneiden puiden poisto joudutaan turvallisuussyistä tekemään sähkölinjan ollessa jännitteetön, mikä myös aiheuttaa katkoksia sähkönjakeluun.

– Työkatkokset ovat kuitenkin luonnon aiheuttamia katkoksia lyhyempiä ja kestävät tyypillisesti puolesta tunnista tuntiin, Pohjois-Karjalan Sähköstä kerrotaan.

Lumikuorma puissa on kova ja havaintoja johtoalueen ulkopuolelta linjoille kallistuneista puista on runsaasti koko PKS:n jakelualueella.

– Jakeluverkko on tällä hetkellä erittäin altis sähkönjakelun keskeytyksen aiheuttaville vioille, toteaa käyttöpalveluvastaava Matti Pesonen PKS Sähkönsiirrosta.

Lumikuorman keveneminen vaatisi navakkaa tuulta ja lumien putoaminen puista selkeän ja riittävän pitkäkestoisen plussakelin, joten siihen saakka on suuremman jakeluhäiriön vaara koko ajan olemassa.

Samalla PKS varoittaa varsinkin eläintilojen omistajia matalalla lentävistä helikoptereista. Mahdollisia vikapaikkoja kartoitetaan päivisin helikopterilennoilla, jolloin äänekäs kone saattaa ilmestyä matalalla lentäen ja yllättäen pihapiirin läheisyyteen metsän takaa. Helikoptereiden lentoreittejä ei pystytä ennakkoon ilmoittamaan, vaan niitä joudutaan reitittämään lumitilanteen mukaan.

– Suosittelemme kotieläinten pitämistä sisätiloissa keskijännitejohtojen läheisyydessä olevilla tiloilla, PKS ilmoittaa.

Järvi-Suomen Energia valmistautuu varmistamaan sähkönjakelua viikonloppuna – käytettävissä oleva keinovalikoima on monipuolinen

Lumisateet jatkuvat viikonvaihteessa. Puissa oleva mittava lumikuorma painaa oksia sähkölinjojen päälle sekä katkoo jo isojenkin puiden oksia ja latvuksia aiheuttaen häiriöitä sähkönjakeluun.

– Lumisateiden myötä sähkönjakelun laatua varmistetaan lisäämällä viankorjausresurssia sekä myös kalustoa, jolla sujuvoitetaan viankorjauksen etenemistä maastossa, Järvi-Suomen Energia ilmoittaa.

Järvi-Suomen Energian jakelualueen eri puolille on varattu normaalivahvuuden lisäksi lisää asentajia varallaoloon. Jokaisella työryhmällä on käytössään kelkka tai telamönkijä, jolloin varmistetaan mahdollisimman sujuva eteneminen maastossa.

Viikonloppua vasten selvitetään käytettävissä oleva asentajaresurssi myös muilta yhteistyökumppaneilta.

– Tarvittaessa liikkeelle lähtee motoja ravistelemaan lunta puista tai kaatamaan linjaa kohti kallistuneita puita. Käytettävissä oleva metsurityövoima kartoitetaan ja tarvittaessa metsurit toimivat sähköasentajien apuna työryhmissä.

Viikonloppuna on käytössä yksi tarkastushelikopteri Savonlinnassa. Maanantaista eteenpäin on käytössä kaksi tarkastushelikopteria ja tiistaista eteenpäin lisäksi yksi sahakopteri. Näitä hyödynnetään tilanteen mukaan ja sään salliessa. Partiointi ilmasta käsin on tehokas tapa tilannekuvan luomiseksi ja vikakohteiden kartoittamiseksi. Jokainen runko tai oksa, joka voidaan poistaa ennen kuin se ottaa kiinni sähkölinjaan, varmistaa sähkönjakelun laatua asiakkaalle.

J-SE vahvistaa asiakaspalvelua vastaanottamaan vikailmoituksia.

Tiivis yhteydenpito Pelastuslaitoksen kanssa on aloitettu ja tilannetta seurataan herkeämättä.

Lumen auraaminen myös maaseudulla sijaitsevilta pieniltä teiltä ja yksityisteiden puomien avaaminen nopeuttavat viankorjausryhmien etenemistä maastossa.

Keskijänniteverkon tilaa voi J-S E:n alueella seurata nettisivujen häiriökartalta.