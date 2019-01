Kerimäen Judonoko on Etelä-Savon Vuoden seura – Savonlinnan Vuoden liikuttaja on Kerimäen apteekki

Kerimäelle satoi palkintoja Etelä-Savon Liikunta ry:n järjestämässä urheilugaalassa.

Vuoden seura -palkinnon sai Kerimäen Judonoko.

Judonokossa uusien junioreiden määrä on parin viime vuoden aikana kasvanut tasaisesti ja seurasta on vuosikymmenten saatossa ponnahtanut tasaisesti SM- ja kansainvälisen tason kilpailijoita. Näitä ovat olleet muun muassa Kari Päivinen, Jussi Huttunen, Sanna Merta (os. Laitinen), Kaisu Redsven ja Marianne Kosonen.

Tästä kiitos kuuluu seuran perustajalle ja valmentajalle Michael “Miha” Geppertille.

– Hän on tehnyt menestyjien kanssa perusteellisen pohjatyön ja kulkenut kilpailu- ja leirimatkoilla ympäri Suomea ja Eurooppaa, palkinnon perusteissa todettiin.

Judonoko on aktiivinen myös tatamin ulkopuolella. Kilpailutoimintaa tukeakseen judokat ja heidän vanhempansa käyvät kuukausittain siivoamassa paikallisen sahan tuotantotiloja.

Lajinäytöksiä on pitkin vuotta kouluissa ja paikallisissa tapahtumissa. Maaliskuun puolivälissä Judonoko järjesti perinteeksi muodostuneen viikonloppuleirin, jo kuudetta vuotta peräkkäin.

Seuran aktiiviporukalta löytyy ideoita ja rohkeutta toiminnan laajentamiseen edelleenkin. Tämän vuoden leirillä ohjelmassa oli judoharjoitusten lisäksi seikkailuretki kirkonkylällä ja sisätemppurata. Toukokuun 19. päivänä Judonoko järjesti Kerimäellä seuran historian ensimmäisen Itä-Judo Openin.

Urheilugaalassa Savonlinnan Vuoden liikuttaja palkinnon sai Kerimäen Apteekki.

Palkinnon perusteissa kerrottiin, että Kerimäen Apteekki pitää työpaikkana omasta henkilöstöstään hyvää huolta liikuttamalla.

Apteekki myös liikuttaa Savonlinnan, Kerimäen ja Savonrannan ihmisiä aktiivisella toiminnallaan. He ovat järjestäneet ilmaisia kokeiluja esimerkiksi sähköläskipyöräkokeilupäivän, maastopyöräkokeilupäivän, liikuntapäiviä ja liikunnallisia infoja apteekilla.

– Toimijalla on aktiivinen ote kaiken kansan liikuttamiseen, perusteissa kerrottiin.

Enonkosken kunnan vuoden 2018 liikuttajaksi on valittu Olli-Matti Asikainen.

Olli-Matti Asikainen on ansiokkaasti päivittänyt Enonkosken suunnistuskarttoja sekä muutenkin aktiivisesti toiminut suunnistuksen edistämiseksi muun muassa suunnistuskoulujen pitäjänä.

Etelä-Savon Urheilugaalaa vietettiin perjantai-iltana 25. tammikuuta Original Sokos Hotel Vaakuna Mikkelissä. Tilaisuus on loppuunmyyty ja sinne on ilmoittautunut noin 170 urheilun ja liikunnan ystävää.

Gaalassa palkittiin Etelä-Savon kuntien vuoden liikuttajat, Etelä-Savon vuoden 2018 parhaat urheilijat ja muut toimijat sekä julkistettiin yleisön valitsema vuoden sykähdyttävin urheiluhetki.

Gaalassa myös jaettiin Etelä-Savon Urheilun tukisäätiön stipendit kesälajien urheilijoille vuoden 2018 asioista sekä esiteltiin Saimaa Sport Pro Team 2019.