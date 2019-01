Talkoille tarvetta

Nuoret ovat nyt otsikoissa ja keskustelun aiheena kaikkialla, mutta perin surullisissa merkeissä. Oulussa ja pääkaupunkiseudulla ilmi tulleet hyväksikäyttötapaukset järkyttävät ja toivottavasti herättävät aikuiset huomaamaan nuoria kohtaavat vaarat tämän päivän maailmassa.

Vanhempia ja kasvattajia uutisointi muistuttaa siitä, miten tärkeää on pitää tiivis ja avoin yhteys oman lapsen kanssa. Kaikkia vaaroja emme voi välttää, mutta asiaan kuuluvalla huolenpidolla vaaroille alttiiksi joutumisen voi minimoida.

Rikollisiin tekoihin syyllistyneet henkilöt on saatettava vastuuseen, mutta kukin saakoon rangaistuksensa yksilönä, eikä etnisen ryhmän tai vaikka pakolaisten edustajana. Samalla on tietysti huolehdittava maahan muuttavien valistamisesta; täällä eletään lakien ja asetusten mukaisesti ihmisoikeuksia kunnioittaen.

Savonlinnassa on oma nuoriso-keskustelunsa nuorisotilojen sulkeutumisen vuoksi. Tämä ei välttämättä ole kovin irrallaan valtakunnallisesta keskustelusta. Nuorisotilojen sulkeminen on yksi tapa saattaa lapset ja nuoret alttiiksi maailman vaaroille. Kaduilla tuulee, niin kuin laulussa sanotaan ja kaikenlaista voi tulla vastaan.

Punkaharjulla ja Savonrannalla seurakunta paikkaa nuorten iltojen muodossa kaupungin henkilöstösäästöjen aiheuttamaa nuorisotilojen puutetta. Tiedossa on, että seurakunnankin resurssit ovat hyvin rajalliset, eikä Kerimäellä olla saatu nuorisotiloja avoimiksi edes väliaikaisesti.

Jos kaupunki ei saa tilannetta pian korjattua, niin tässä olisi nyt tärkeistä tärkein talkoiden paikka vaikkapa paikallisille yhdistyksille ja järjestöille. Olisiko mahdotonta koota voimat yhteen ja sopia nuorisotilojen valvontavuoroista vapaaehtoisvoimin? Siinä olisi hyväntekeväisyys parhaimmassa ja konkreettisimmassa muodossa.