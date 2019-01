Kerimäkeläinen Sanna Hämäläinen MTK-Etelä-Savon varapuheenjohtajaksi – johtokuntaan myös punkaharjulainen Kimmo Laamanen

MTK-Etelä-Savon johtokunta piti järjestäytymiskokouksen tiistaina 22. tammikuuta.

Johtokunta valitsi vuodelle 2019 puheenjohtajaksi maatalousyrittäjä Jouni Paunosen (53) Juvalta ja varapuheenjohtajaksi maatalousyrittäjä Sanna Hämäläisen (41) Savonlinnasta. Hämäläinen asuu ja pitää perheensä kanssa maidontuotantoon erikoistunutta tilaa Kerimäen Kuokkalassa. Paunosen päätuotantosuunta on kananmunantuotanto.

Johtokuntaan tuli valituksi myös punkaharjulainen Kimmo Laamanen. Hänen tuotantosuuntansa on viljan viljely.

Johtokunnan muut jäsenet ovat Juha Liukkonen Kangasniemeltä, Virpi Valkonen Rantasalmelta, Hannu Auvinen Sulkavalta, Eero Taskinen Joroisista, Pasi Häkkinen Mikkelistä, Riina Pöyry Ristiinasta, Taneli Pajunen Mikkelistä (nuorten edustaja), Anna Siiriäinen Hirvensalmelta, Mervi Kervinen Heinävedeltä.

MTK-Etelä-Savo on maatalous- ja maaseutuyrittäjien ammattijärjestö, jonka toimialue on Etelä-Savon maakunta. Jäseniä liiton alueen MTK-yhdistyksissä on noin 7 000 ja jäsenyrityksiä/tiloja 2 820.

Etelä-Savon alueen maatiloista MTK:n jäseninä on noin 83 %, minkä lisäksi MTK-yhdistysten jäseninä on reilut 900 metsätilaa. MTK:n jäseninä olevat yritykset muodostavat noin 20 % kaikista Etelä-Savon alueen yrityksistä.

Maatalouden ohella merkittävimmät toimialat jäsenyrityksissä ovat matkailu ja erilainen koneurakointi sekä metsätalouteen liittyvä yritystoiminta. MTK:n jäsenyritykset kattavatkin laajasti maakunnan strategisiksi kärjiksi valitut teemat: ruoka, vesi ja metsä.

MTK-Etelä-Savon jäseninä ovat 17 Etelä-Savon alueella toimivaa MTK-yhdistystä. Yhdistysten lukumäärä poikkeaa kuntien määrästä johtuen siitä, että kaupunkiseuduilla toimii useampi MTK-yhdistys.