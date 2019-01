Aika hakea kesätöihin – kausityöntekijöiden rekryt käynnistyneet laajalti

Kesätyöntekijöiden hakeminen käynnistynyt laajalti seutukunnan yrityksissä.

Muun muassa Etelä-Savon TE-toimiston palvelujohtaja Kari Joutsalainen kannustaa, että nyt on aika hakea kesäksi työntekijöitä ja töitä.

Joutsalainen toteaa, että viime vuonna Etelä-Savoon arvioidaan tulevaan noin 1 800 kesätyöpaikkaa hakuun – viime vuotuisen määrän mukaisesti.

– Suurin osa kesätyöpaikoista on avoinna palveluiden toimialoilla. Tekijöitä haetaan muun muassa kauppa, ravitsemistoimintaan ja matkailuyrityksiin. Myös kiinteistönhoito-, sekä puisto- ja puutarhatöitä on paljon, Joutsalainen toteaa TE-toimiston tiedotteessa.

Myös teollisuus tarjoaa Etelä-Savossa kesätyöpaikkoja, joskin sen osuus on ollut viime vuodet vähenemään päin.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon työvoiman kysyntä on runsasta. Kuntayhtymät ja yksittäiset kunnat ovat koko maakunnassa merkittävä kesätyöpaikkojen tarjoaja, Joutsalainen kertoo.

Erilaiset internet-palvelut ovat kesätyönvälityksessä kovaa valuuttaa tänä päivänä. Verkkopalveluiden käyttäminen alkaa olla arkipäivää niin työnantajille, kuin hakijoillekin.

TE-toimistosta todetaan, että yhä useammalla työnantajalla on tänä päivänä omat verkkosivut, joiden kautta voi hakeutua töihin.

Sähköisien hakulomakkeiden käyttöön liittyen tosin muistutetaan, että työnantaja tekee usein lomakkeiden perusteella esivalinnan. Hakulomake suositellaan siis täyttämään huolellisesti – samoin kuin muutkin kirjalliset kesätyöhakemukset.

Työnhaussa voi hyödyntää muun muassa te-palveluiden Avoimet työpaikat -palvelua. Hyväksi työkaluksi vinkataan myös CV-netti -palvelua, jolla työnantajille voi laatia oman työnhakukuvauksen.

Kaikkia kesäpaikkoja ei te-palveluiden kautta löydä – osa työnantajista ilmoittaa avoimista paikoista esimerkiksi sosiaalisessa mediassaan tai lehdissä.

TE-toimiston Kari Joutsalainen toteaa myös, että henkilökohtainen kontakti työnantajan ja työnhakijan välillä on edelleen tärkeää.

Esimerkkinä tästä toimivat erilaiset rekrymessut, joita Etelä-Savossakin järjestetään lähitulevaisuudessa.

Messuilla on tarjolla paljon töitä sekä tietoa koulutusmahdollisuuksista. Savonlinnassa Duunipörssi järjestetään lauantaina 2.2. Lyseon lukion juhlasalissa.

– Etelä-Savon TE-toimistokin osallistuu näihin messuihin. Asiantuntijamme ovat paikalla antamassa työnhakuun liittyvää neuvontaa ja te-palvelut.fi verkkopalvelun ohjeistusta, Joutsalainen sanoo.

Savonlinnassa toteutetaan tänä vuonna myös mittava yhteiskampanja kausityöntekijöiden rekrytoimisesta. Siinä ovat tekemässä Savonlinnan kaupunki, Ammattiopisto SAMIedu, Savonlinnan seudun matkailu, sekä Savonlinnan Vuokratalot Oy.

Kampanjan tavoitteena on rekrytoida jo valmiiksi osaavia sesonkityöntekijöitä kesäksi sekä työntekijöitä, jotka haluavat kesätöihin matkailu- ja ravintola-alalle Savonlinnaan. Tarkoituksena on varmistaa kesätyöntekijöiden saatavuus ja osaaminen.

Savonlinnan elinkeinojohtajan Janne Weanderin mukaan kampanja on avoin myös naapurikuntien yrityksille.

– Haluamme kehittää koko seudun elinvoimaa ja varmistaa matkailu- ja ravintola-alan yritysten positiivista kehitystä. Samalla lisäämme Savonlinnan tunnettuutta Suomen kesä- ja kulttuuripääkaupunkina ja saamme seudulle uusia nuoria, jotka toivottavasti rakastuvat kaupunkiimme, Weander kertoo.

Kampanjassa markkinointia suunnataan Pohjois-Suomeen sekä Etelä-Suomen kaupunkeihin ja Savonlinnan lähialueille.

Rekrytoitaville on tarjolla valmis paketti. Siinä SAMIedu tarjoaa kohdennetusti koulutusta esimerkiksi tarjoilijan tehtäviin; Savonlinnan Vuokratalot, sekä Savonlinnan opiskelija-asunnot puolestaan räätälöivät kullekin työntekijälle sopivan asumispaketin.

SAMIedu tarjoaa myös ”Kesäduuniin”-valmennusta, tai tarvittaessa yrityskohtaisesti räätälöityä koulutusta.

– Rekrytointien kohderyhmänä ovat sekä osaavat hotelli- ja ravintola-alan ammattilaiset että alasta kiinnostuneet.

Kampanjan kustantavat Savonlinnan kaupunki ja Ammattiopisto SAMIedu. Ammattiopisto SAMIedun tarjoama ”Kesäduuniin”-valmennus on maksuton.

Kampanja on osa laajempaa valtakunnallista Savonlinnan rekrytointimarkkinointia.

Keski-Karjalassa tarjolla satoja paikkoja

TE-toimiston Aira Parkkinen kertoo, että Keski-Karjalaan on tulee tarjolle aiempien vuosien tapaan satoja kesätyöpaikkoja.

Avoimia paikkoja on Parkkisen mukaan ilmoitettu jo jonkin verran, mutta tiedossa että lähitulevaisuudessa niitä tulee vielä reilusti lisää.

Kesätyöntekijöitä haetaan Keski-Karjalan alueella etenkin kauppoihin, hoiva-alalle, teollisuuteen, sekä matkailu- ja ravintola-alalle.

– Esimerkiksi Pohjois-Karjalan Osuuskauppa hakee Keski-Karjalaan noin 150 työntekijää kesäkaudelle. Siun Sote on ilmoittanut jo noin 30 paikkaa ja esimerkiksi Kiteen kaupunki on yleensä tarjonnut useita kymmeniä paikkoja, Parkkinen sanoo.

Parkkinen jatkaa, että Kiteen ja Kesälahden alueelle kausityövoimaa tarvitaan myös maa- ja metsätalouteen, sekä marjanviljelyn pariin.

– Poimijat tulevat pääsäänöisesti ulkomailta, mutta myyntitehtäviin on yleensä tarjolla useita paikkoja.

Parkkinen arvioi, että kesätöiden haku on kiivaimmillaan helmi-maaliskuussa.

Keski-Karjalan alueen rekry-tapahtuma, Pestuu 2019, järjestetään Kiteellä Riverian tiloissa 20. helmikuuta. Tapahtuma on aiemmin järjestetty Kesäpestuu -nimellä.

– Nyt houkuteltu muitakin yrittäjiä mukaan ja laajennetaan esittelytarjontaa kesätöiden lisäksi muihinkin työpaikkoihin.

Parkkinen kuitenkin muistuttaa, ettei oma-aloitteisesta hakemista ole haittaa – monissa yrityksissä etupainotteisuus ja oma aktiivisuus katsotaan hyväksi asiaksi.

– Itseä kiinnostavia yrityksiä kannattaa lähestyä. Ei sitä tarvitse välttämättä odottaa, että jokin paikka tulee avoimeen hakuun.

Parkkisen mukaan Keski-Karjalassa on viime vuosina ollut melko hyvä kohtaamo työvoiman ja -paikkojen kesken. Pääsääntöisesti yrityksiin on löytynyt osaavaa työvoimaa.

– Osaavista kokeista viime aikoina on tosin ollut selkeästi pulaa.