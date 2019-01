Mielipide: Kuka päättikään nuorisotilojen sulkemisesta?

Henkilöstösäästöjen kohdentaminen nuorisotoimeen Savonlinnassa ei ole valtuuston enemmistön päätös, kuten Lea Sairanen (kok.) antaa kirjoituksessaan ymmärtää (Puruvesi 10.1.2018).

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja henkilöstösuunnitelmassa on varauduttu neljän nuorisotyöntekijän vahvuuteen. Kaupunginjohtaja Janne Laine ei ole kuitenkaan antanut täyttölupaa kuin kahdelle nuorisotyöntekijälle. Tästä syystä tilat ovat nyt kiinni.

Valtuusto linjasi, että vuonna 2019 henkilöstösäästöjä tulee toteuttaa 300 000 euroa. Tästä summasta Kaupunginjohtaja Laine on kohdentanut omalla viranhaltijapäätöksellään yli 25 prosenttia nuorisotoimeen. Kaupungin henkilöstömenot ovat noin 53 miljoonaa euroa ja tästä summasta perusnuorisotyön osuus on vallitsevassa tilanteessa 0,15 prosenttia.

Säästön kohdennus perusnuorisotyöhön ei ole missään tapauksessa oikeudenmukainen, eikä oikein.

Sairasen edustaman Kokoomuksen ja SDP:n ryhmittymä ajoi talousarviovaiheessa vahvasti Kaupunginjohtaja Laineen esittämää talouslinjaa. Laineen talousarvioesitys olisi tarkoittanut sivistystoimelle noin 0,8 miljoonaa euroa vähemmän rahaa vuodelle 2019, kuin valtuuston enemmistön linjaus. Toteutuessaan tämä olisi ollut katastrofi sivistystoimialan palveluille.

Laineen esitys ei muka sisältänyt henkilöstösäästöä, mutta silti hänen talousarvioesityksensä sisälsi noin puoli miljoonaa euroa vähemmän henkilöstömenoja, kuin valtuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2019. Tämä oli naamioitu ”juustohöyläykseksi”. Valtuusto pyrki valitsemaan huonoista vaihtoehdoista vähiten huonon.

On totta, että Sairanen vastusti henkilöstösäästöjä. Hän tuki Eija Stenbergin (sd.) tekemää esitystä, ettei henkilöstöstä säästettäisi. Esitys ei kuitenkaan sisältänyt katetta, eli mistä vastaava raha otetaan. Mikäli esitys olisi mennyt läpi, olisimme tilanteessa, jossa talouden alijäämää ei saataisi katettua taloussuunnitelmakauden aikana.

Tällöin tilanne olisi kuntalain kannalta laiton, koska lain mukaan alijäämä tulee pystyä kattamaan taloussuunnitelmakauden loppuun mennessä. On tietysti helppo tehdä politiikkaa, äänestämällä esityksen puolesta, joka ei varmuudella mene läpi. Kutsuisin tällaista toimintaa populismiksi.

Sairasen edustama ryhmittymä (kok. + sdp) peräänkuuluttaa rakenteellisia muutoksia. Käytännössä tämä tarkoittaa kouluverkon karsintaa. On tullut selkeästi ilmi, ettei tällä ryhmittymällä ole kuitenkaan valmiuksia puuttua kantakaupungin kouluverkkoon. Tällöin palveluverkon karsinta kohdistuisi kyläkouluihin.

Kolmen kyläkoulun lakkauttamisella on laskettu saavutettavan säästöä sivistystoimelle noin puolen miljoonan euron verran. Kun huomioon otetaan myös lakkauttamisista aiheutuvat tulojen menetykset, uskon että kokonaistalouden kannalta tilanne olisi negatiivinen.

Sote-palveluiden menokehityksestä johtuen Savonlinnan kaupungin taloutta joudutaan sopeuttamaan noin kymmenen miljoonan euron verran, mikäli tuloja ei saada lisää. Tuota summaa ei palveluverkon karsimisella kokoon saada.

Jonne Tynkkynen

Savonlinnan kaupunginvaltuutettu (kesk.)

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja

Punkaharju