Mielipide: Seksuaalirikoksiin on puututtava tehokkaammin ehkäisystä rangaistuksiin

Joka kolmas suomalainen nainen on kokenut kumppaninsa tekemää fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa. Henkistä väkivaltaa on kohdannut yli puolet.

Kaikki väkivalta on halveksuttavaa, törkeää ja tuomittavaa. Lapsiin kohdistuvat raiskaukset ovat järkyttävimpiä. Seksuaalirikoksiin on puututtava tarmokkaammin. Kaikelle väkivallalle ja asiattomalle käytökselle on omaksuttava ehdoton nollatoleranssi.

Tarvitsemme laajan ohjelman ongelman ehkäisystä sen tunnistamiseen ja hoidosta puuttumiseen. Jo lapselle on opetettava, ettei toiseen saa koskea ilman lupaa ja että ei tarkoittaa ei. Opettajia pitää kouluttaa järjestelmällisesti puhumaan koskemattomuudesta, itsemääräämisoikeudesta ja jokaisen oikeudesta olla oma itsensä.

Seksistä on voitava puhua: lapsille, oppilaille, turvapaikanhakijoille, aikuisille. Seksuaalisesta koskemattomuudesta on tehtävä yhteinen asia ja ohjelma myös päätöksenteossa.

Väkivallan torjuntaan on varattava rahaa. On myös välttämätöntä perustaa matalan kynnyksen tukipalveluja, joihin kuka tahansa väkivaltaa kokenut nainen pääsee ilman ajanvarausta, suomen kielen taitoa tai rahaa. Tarvitsemme lisää kuraattoreita, psykologeja sekä netissä ja terveyskeskuksissa toimivia ammattilaisia, joiden kanssa voi keskustella luottamuksellisesti.

Vanhemmat, puhukaa lastenne kanssa. Nuoret, pitäkää huolta toisistanne. Huolehditaan yhdessä siitä, että kaikki lapset ovat oman kylämme lapsia ja meidän jokaisen vastuulla!

Vaikka nyt kaikki puhumme ulkomaalaisten tekemästä väkivallasta, katolisen kirkon poikakoulut ja lestadiolainen herätysliike ovat yhtä lailla esimerkkejä suljetuista yhteisöistä, joiden jäsenet ovat syyllistyneet vakaviin seksuaalirikoksiin keskimääräistä enemmän.

Avoimuus, valistus ja riskien tiedostaminen ovat lääkkeistä parhaimpia, vaikkakin valitettavan hitaita. Raiskauslainsäädäntöä pitää tiukentaa. Vastaanottokeskuksissa on tärkeä käydä läpi seksuaalisen koskemattomuuden periaatteet.

Kotoutumisen eri vaiheissa tulee käsitellä suomalaista yhteiskuntaa, naisen asemaa ja seksuaalisia käytöstapoja. Kehitysmäärärahoja on nostettava, jotta ihmisille voidaan tarjota apua heidän kotimaissaan.

Raiskaus ei ikinä ole uhrin syy. Kuten kollegani hyvin kiteytti, seksuaalisen väkivallan uhrin näkökulmasta on aika yhdentekevää, mitä kieltä raiskaaja puhuu. Seuraavan hallituksen on otettava yhdeksi kärkihankkeeksi tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan kitkeminen.

Heli Järvinen

kansanedustaja (vihr.)

Kerimäki