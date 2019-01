Savonlinnan seurakunta ja perheasiain neuvottelukeskus tukemaan maatalousyrittäjien parisuhteita

Seurakunnan eri työalojen työntekijät ovat lisääntyvässä määrin huomanneet uupumusta ja tuen tarvetta maatalousyrittäjien parissa. Savonlinnan seurakunta tekee akuuttia auttamistyötä tarpeen ja tilanteen mukaan, mutta nyt asiaan pyritään puuttumaan entistä enemmän myös ennaltaehkäisevin keinoin.

Savonlinnan seurakunta ja Savonlinnan perheasiain neuvottelukeskus toteuttavat idean perusteella kolme parisuhdepäivää: Rantasalmella 21.1., Kerimäellä 7.3., ja Savonlinnassa 4.4.

– Päiville iIlmoittautuminen on parhaillaan käynnissä, seurakunnasta kerrotaan.

Parisuhdepäivän tavoitteena on tarjota maatalousyrittäjille hengähdyshetki tilan töistä ja mahdollisuus panostaa parisuhteeseen perheneuvojan opastuksella.

Tapahtumissa on mukana myös MELAn Välitä viljelistä -hankkeen alueellinen hanketyöntekijä Ilpo Lehtinen. Parisuhdepäivän ajaksi on järjestetty lastenhoito eli mukaan on helppo tulla myös pienten lasten kanssa.

Idea maatalousyrittäjien parisuhdepäivista tuli ruohonjuuritasota Savonlinnan seurakunnan maatalousyrittäjä-jäseneltä.