Ei jätetä kaveria

Punkaharjulla vietettiin sunnuntaina arvokasta juhlaa, jossa edettiin ilon ja haikeuden kautta. 50-vuotta toiminut ja syntymäpäiväjuhlaansa viettänyt Punkaharjun Rintamaveteraanit ry lakkautti osastonsa.

Toiminta ymmärrettävästi hiipuu veteraanien ikääntyessä ja kunkin ajallaan kohdatessa matkansa pään. Kannatusjäsenet ovat tehneet hyvää työtä, mutta pian ei ole enää tekemisen kohdetta, kun veteraanit yksi toisensa jälkeen poistuvat keskuudestamme. Jää vain perinteet vaalittavaksi ja näin Punkaharjulla on luvattu tehdä.

Haikeiden tunteiden lisäksi on syytä iloita siitä, että toisen maailmansodan jälkeen maahamme ei ole muodostunut uusia sotaveteraanisukupolvia, vaan elämää ja yhteiskuntaa on voitu kehittää rauhan oloissa.

Veteraanien perinteelle on kuitenkin käyttöä ja sitä toivottavasti vaalitaan muutenkin kuin seremoniallisesti. Veljeä ei jätetä -asenteelle on tarvetta usein yksilötasolla, mutta myös koko yhteiskunnan mitassa.

Tuloerojen kasvu ja eriarvoistuminen kannattaa pitää kurissa ja huolehtia siitä, että kaikki pysyvät kyydissä ja osallisina yhteiskunnassa. Perusturvan tasoa pitäisi nostaa, mutta myös tähdätä oloihin, että kukaan ei tipu perusturvan varaan.

Tasa-arvoisimmassakaan maassa kaikki eivät synny samalle viivalle. Vaikka jokaisella suomalaisella on oikeus ja mahdollisuus esimerkiksi koulutukseen, niin kodista saadun henkisen pääoman määrä vaihtelee suuresti ja sen mukana kyky hyödyntää tarjolla olevia mahdollisuuksia.

Valtiovallan olisi syytä huolehtia myös maan tasapuolisesta kehittämisestä tai ainakin siitä, että se ei omilla toimillaan kurjista alueita, jotka muutenkin ovat vaikeuksissa. Usko valtiovallan hyvään tahtoon on Savonlinnan seudulla ollut viime aikoina koetuksella. Kevään vaaleissa tähän toivottavasti saadaan muutos.