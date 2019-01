Tankkauspaikka aloittaa Kerimäellä – perhemessujen ja lounaiden sarja tarjoaa sielun ja ruumiin ravintoa perheille ja kaikenikäisille

Kerimäen kappeliseurakunta järjestää kevätkaudella perhemessujen ja lounaiden sarjan, jonka nimenä on Tankkauspaikka. Kerran kuussa yksi messuista pidetään perhemessuna ja sen jälkeen on lounas seurakuntakodilla.

– Tarjolla on siis sekä sielun että ruumiin ravintoa perheille ja kaikenikäisille, tiivistää aluekappalainen Toivo Loikkanen.

Ensimmäinen Tankkauspaikka on tulevana sunnuntaina 13. tammikuuta. Messu alkaa talvikirkossa klo 10.

Idea Tankkauspaikasta nousi Kerimäen kappeliseurakunnan työporukan piirissä. Samantyyppinen yhteisöruokailu on saavuttanut Savonlinnassa jo suuren suosion.

– Saimme myös emäntäpalvelun järjestymään, joten lounaankin järjestäminen on hyvissä käsissä. Tankkauspaikka on suunnattu erityisesti perheille, mutta kaikenikäiset seurakuntalaiset ovat tervetulleita mukaan – niin perhemessuihin kuin lounaillekin, kannustaa Loikkanen.

Kullakin perhemessulla on selkeä teema kyseisen kirkkovuoden pyhän mukaan.

Laskiaissunnuntaina lounas on laskiaistapahtuman yhteydessä, todennäköisesti edelleen Tapulissa tarjottava hernerokka lisukkeineen, josta voi antaa vapaaehtoisen maksun yhteisvastuukeräyksen hyväksi.

Muulloin lounas on seurakunnan tarjoama. Tarvittavat varat otetaan kappelineuvostolle osoitetusta vuosittaisesta määrärahasta.

Joissakin perhemessuissa on lasten kuoro tai lasten lauluryhmä mukana. Lounailla on mukana kappeliseurakunnan eri työntekijöitä.

– Lounaat ovat yhdessä ateriointia ja yhdessäoloa. Niissä ei ole ohjelmaa joten perheet voivat olla ja lähteä oman aikataulunsa ja tarpeittensa mukaisesti, tarkentaa Toivo Loikkanen.

Viisi Tankkauspaikkaa

Perhemessut ja lounaat eli Tankkauspaikat Kerimäellä

su 13.1. kasteen sunnuntaina

su 3.2. kynttilänpäivänä

su 3.3. laskiaissunnuntaina

su 14.4. palmusunnuntaina

su 12.5. äitienpäivänä