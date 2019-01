Hiihtokoulu ja -kisat käyntiin Kerimäellä – tarjolla vapaan ja perinteisen tyylin opetusta

Kerimäen Urheilijat aloitti tällä viikolla perinteisen hiihtokoulunsa. Hiihdon tekniikkaoppeja saa jatkossa maanantaisin klo 18 alkaen Harjumajalla.

– Hiihtokouluun voivat tulla muutkin kuin seuran jäsenet, kaikki hiihdosta kiinnostuneet, kannustaa hiihtojaoston vetäjä Ville Holopainen.

Hiihtokoulusta löytyy oppia aivan alkeista jo pidempään harrastaneiden tekniikan hiomiseen. Porukka jaetaan taitojen mukaan useampaan ryhmään.

Jokaisella kerralla on tarjolla sekä vapaan että perinteisen tyylin opetusta.

Myös kilpailukausi on käynnistymässä Kerimäellä. KeU järjestää ensimmäiset juniorihiihdot Harjumajalla keskiviikkona 16. tammikuuta klo 18.30. Ilmoittautuminen tapahtuu paikan päällä ennen kisoja. Hiihtotyyli on vapaa.

Juniorihiihtoja on luvassa talven mittaan keskiviikkoisin useammatkin, jos lumi- ja pakkastilanne sallivat.