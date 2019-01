Retkiluistelijat hengähtävät hetken, mutta hiihtoladut ovat hyvässä kunnossa

Talven lumiset säät ovat suosineet hiihtäjiä, mutta retkiluistelun osalta tilanne on toinen.

– Retkiluistelureitillä on nyt tauko, sanoo yrittäjä Markus Kaskinen Harjun Portin matkailukeskuksesta Punkaharjulta.

Talvi on ollut reitin ylläpidon kannalta hankala alusta asti, kun säät tulivat reitin tekemisen kannalta väärässä järjestyksessä.

Jäät eivät ehtineet kunnolla vahvistua kun jo tuli painoa päälle ja sen myötä vettä jäälle.

Tätä seurasi luminen talvimyrsky, minkä vaikutuksesta jään pintaan kertyi paksu sohjokerros ja se estää nyt reitin ylläpidon käytännössä kokonaan.

Haasteellisista olosuhteista huolimatta luistelukausi saatiin ennen joulua avattua ja joulun pyhinä Punkaharjulla luisteltiin jopa koko reitin pituudelta.

Nyt alkutalvena reitin eteen tehty työ on kuitenkin mennyt hukkaan ja reitti joudutaan avaamaan alusta alkaen uudestaan kunhan kelit sen sallivat.

Ennustaminen tauon pituudesta on vaikeaa.

– Se voi kestää muutaman päivän tai muutaman viikon, Markus Kaskinen sanoo.

Reitin ylläpitäjä odottelee sään muutosta puoleen taikka toiseen.

– Toiveena on useamman päivän suvikeli, että sohjo sulaa vedeksi tai erittäin kova pakkauskausi, että reittiä voidaan alkaa uudestaan rakentamaan. Markus Kaskinen lupaa, että reitillä luistellaan vielä tämän talven aikana. Ajankohtaisin tieto reitin tilanteesta käy ilmi Harjun Portin verkkosivuilta.

Matkailukeskuksen ja talviurheilijoiden kannalta hyvää on se, että lunta on paljon sekä lumikenkäilyyn että hiihtoon ja olosuhteet näiden harrastusten suhteen ovat hyvät.

Punkaharjun länsiosassa on yhteensä 31 kilometriä latuverkostoa, joka on hoidettu lähes kokonaan.

– Perinteisen hiihtoon tarkoitettu Salon lenkki on vielä tekemättä, mutta se valmistuu kuluvan viikon aikana, kertoi latuja huoltava Juuso Laukkanen Punkaharjun Metsäpalvelu Oy:stä.

Hankalien jääolosuhteiden vuoksi tekemättä on myös latureittejä yhdistävä jäälatu Tuunaansalmen yli. Se avataan heti kun jääolosuhteet antavat myöten. Punkaharjun länsiosan latuja hoitaa latupooli, jonka muodostavat Savonlinnan kaupunki ja yhdeksän matkailuyritystä.

Savonlinnan kaupungin ylläpitämiä latuja Punkaharjulla on Kauvonniemessä ja Pakkaspirtin maastoissa.

Molemmat reitit ovat hieman yli kahden kilometrin mittaisia ja ne ovat olleet käytössä jo ennen joulua ja tammikuun puolella huippukunnossa.

Juuso Laukkasen mukaan alkanut hiihtokausi näyttää nykyisen lumitilanteen valossa hyvältä, mutta lumisateet ovat jatkossakin toivottuja, että ladut voidaan pitää hyvässä kunnossa.

– Ladut huolletaan aina sateiden jälkeen, Laukkanen kertoo.

Punkaharjun harjureittien latujen huoltotilanteesta kerrotaan latupoolin sivuilla https://www.harjureitit.net/

Käyttäjät voivat osallistua verkoston ylläpitoon ja kehittämiseen

Punkaharjun harjureitit -latupooli on ylläpitänyt laajaa latuverkostoa Punkaharjun länsiosissa jo 13 vuoden ajan. Poolin muodostavat Savonlinnan kaupunki ja yhdeksän paikallista matkailuyritystä.

Kaupunki osallistuu latujen ylläpitotalkoisiin kiinteällä maksulla ja yritykset huolehtivat kauden päätteeksi loppulaskusta, joka määräytyy urakoitsijan tekemien tuntien mukaan.

Kymmenien kilometrien mittainen latuverkosto perustettiin aikoinaan hankkeena ja se on vaatinut paljon talkootyötä myöhemminkin. Latukonetyön lisäksi työtä vaatii esimerkiksi kylttien kunnossapito ja reitin sulan maan aikainen huoltaminen.

Latujen käyttäjien on nyt mahdollista osallistua reitin ylläpitoon vapaaehtoisella latumaksulla, joka on yksityisiltä 20 euroa ja yrityksiltä ja yhteisöiltä 50 euroa.

– Korostamme, että maksu on vapaaehtoinen ja laduilla voi hiihtää entiseen tapaan myös ilman maksua, Latupoolin puheenjohtaja Markus Kaskinen kertoo.

Alkaneen kauden latumaksu-käytäntö on kokeiluluontoinen.

Ajatuksena on etsiä malli, jonka avulla verkostoa voidaan jatkossa paremmin ylläpitää ja kehittää.

Latumaksun maksamisen ohjeet löytyvät Punkaharjun harjureitit -sivustolta.