Neulekahvilassa viihdytään yhdessä – kuulumiset ja uudet mallit vaihtuvat keskiviikkoisin

Puikot vain kilisevät, kun neljätoista käsityön harrastajaa kokoontui Punkaharjun neulekahvilaan.

Tunnelma on kodikas ja viihtyisä, kiireetön. Pieni puheensorina rikkoo välillä puikkojen ahkerasta liikkeestä syntyvän äänen.

Neulekahvilaan voi tulla neulomaan, virkkaamaan tai vaikka askartelemaan, mutta ei ole pakko tehdä mitään, jos ei halua. Saa tulla sellaisena kuin on.

Raija Haavisto on käsityöihmisiä henkeen ja vereen, ja taitavissa käsissä syntyy kaikkea.

Hän luottaa siihen, että vaikka kerhoon tulija ei olisi alkuun kovin innostunut käsitöistä, kipinä voi iskeä.

Sukkia näyttää syntyvän mitä erilaisimmin kuvioin ja väriyhdistelmin. Pitkät villaiset polvisukat ovat nyt trendikkäitä. Maija Silvennoisen ruskeansävyinen sukka on jo pitkällä.

Tällä kertaa mukana on ennätysmäärä osallistujia. Normaalisti naisia kokoontuu yhteen kymmenkunta. Kuten Helena Ulvinen tuumaa, kaikki harrastukset ovat ihania, mutta työt sotkevat välillä harrastamista.

– On kiva, ettei tänne tarvitse pakosta tulla, jos ei joku kerta jaksa tai huvita lähteä, sanoo Päivikki Halonen.

Useampikin toteaa, että toki perheenjäsenet saattavat kotona muistutella kerhosta.

Käsitöitä tehdään myös kotona, mutta hyvässä seurassa se on mukavampaa.

Eeva Väisänen tulkitsee varmasti monen muunkin tuntoja sanoessaan, että on mukava nähdä erilaisia ihmisiä ja tutustua.

– Neulekahvila täyttää mukavasti viikkoa ja tätä osaa jo odottaa. Tämä rikastuttaa sosiaalista elämää, sanoo Väisänen.

Hän tunnustaa olevansa enemmän askartelija ja remontoija kuin käsitöiden tekijä, niinpä hän on oppinut neulekahvilassa paljon uutta.

Ulvisen opetti mummo aikanaan neulomaan.

– On positiivinen asia, jos ihminen harrastaa jotakin eikä jää mökkiin mököttämään. On lottovoitto, kun löytää mieleisen porukan, jossa viihtyy.

Ritva Turtiainen iloitsee, että keskiviikkoisin kokoontuvaan kerhoon tulee muitakin kuin eläkeläisiä. Jaana Luukkainen on kulkenut neulekahvilassa toista vuotta.

– Aivan ihana piiri. Me olemme niin samanhenkisiä.

Parituntisen aikana päivitetään paikkakunnan tapahtumia ja parannetaan maailmaa. Hilkka Ruotsalainen ja Haavisto kuuntelevat mielenkiinnolla tarinoita vanhasta Punkaharjusta.

Moni kiittelee sitä, että kerhossa voi vapaasti kysellä vinkkejä, jos vieruskaveri neuloo mielenkiintoista kuviota sukanvarteen. Tietoa ei tässä kerhossa pantata. Monenlaisia käsitöitä tekevä Lea Hemmola ihastelee Marju Lehonkosken sukan koristeellista kuviota.

Netti ja lehdet ovat malleja pullollaan. Niitä voi sitten tuunata mieleisekseen.

– Kun selvittää vaikean ohjeen ja onnistuu sen toteuttamaan, aiheuttaa se wau-efektin, nauravat Lehonkoski ja Haavisto.

Leena Heiskaselta kysytään, vieläkö hänellä on tallessa se puuvillalangasta neulomansa kastepuku. Tallessa on.

Marjut Kosonen on neulonut ja virkannut kansakoulusta lähtien.

Neulekahvila on kokoontunut yli kolme vuotta. Alkuun oltiin Shellillä ja sitten baari Bunkeron kahvilassa, kunnes vuosi sitten neulekahvila löysi nykyisen kotipesänsä, Riitmotin ja Harjun Kirppiksen tilat.

Johanna Honkonen on käynyt kerhossa vuoden verran. Hänelle on oma mummo opettanut kantapään neulomisen kahdeksan vuotta sitten.

Nuori nainen on kolme vuotta neulonut aktiivisesti: parisataa paria sukkia ja siinä sivussa villapaitoja ja -takin.

Kun on kyse kahvilasta, pientä korvausta vastaan on tarjolla kahvia ja teetä sekä leivonnaisia. Tällä kertaa suussasulavat on loihtinut Anja Kemppinen.

Haaviston ja Väisäsen lailla kerhossa alusta alkaen käynyt Hilkka Ruotsalainen kehuu sitä, miten monipuoliseksi Neulekahvila on kehittynyt.

Illan ohjelmaan kuuluu luonnollisesti myös ostoksilla kiertely ja löytöjen tekeminen. Naiset kiittelevät sitä, että lankamyymälä on kätevästi äärellään, omalla kylällä.

Neulekerhossa muuten neulottiin myös Suomi 100 -sukkia vauvoille. Myös yksi virkistysreissu Tallinnaan on tehty.