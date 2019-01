Reino Nordin aloittaa Luola Events -konserttivuoden – Käkipäivien iltabileissä dj:t Matti Airaksinen ja DJ Orion

Luola Events -vuoden 2019 ensimmäisestä konsertista vastaa tämän hetken mielenkiintoisimpiin miesartisteihin kuuluva Reino Nordin, joka esiintyy luolassa perjantaina 8. maaliskuuta.

Nordinin keikka Punkaharjun luolastossa on osa hänen Cara Mia -albuminsa julkaisukiertuetta. Kiertue käy yhteensä kymmenessä kaupungissa alkaen Himos Areenalta Jämsästä päättyen Helsingin Tavastialle.

Emma Gaalassa vuoden artistiksi ehdolla olevan Nordinin vuosi 2018 oli menestyksekäs ja hän esiintyi festareiden päälavoilla useasti.

– Alkavasta vuodesta odotetaan vähintään yhtä vaikuttavaa ja hänen ennustellaan nousevan yhdeksi maamme eturivin artisteista, Luola Events -toimijat kertovat.

Luola Events -tapahtumat alkuvuoden osalta ovat jo pitkälti hahmottuneet. Kesäkuun käkipäivien iltabileissä 15.6. juhlitaan kotimaisen huippu dj:den Matti Airaksisen ja DJ Orionin tahtiin.

Satoja keikkoja heittäneet Matti Airaksinen ja DJ Orion ovat tulleet tutuksi muun muassa YleX-radiokanavan tanssimusiikin ohjelmistaan.

– Luola Eventsillä on jo viime keväästä lähtien ollut suunnitelmissa toteuttaa konemusiikkivetoinen tapahtuma. Lisäksi esimerkiksi ysäribileitä on toivottu pitkin viime vuotta. Käkipäivien iltabileissä päästään nauttimaan konemusiikin kovimmista ja tanssittavimmista biiseistä 90-luvulta tähän päivään. Samalla päästään aloittamaan konemusiikkitapahtumien kehittäminen uniikissa luolastossa, Luola Eventsin Markus Kaskinen ja Jussi Silvennoinen kertovat.

Käkipäivät on perinteinen kesänavaustapahtuma Punkaharjulla. Sen juuret ulottuvat vuosikymmenten taakse. Vuonna 2008 matkailukeskus Harjun Portti herätti tapahtuman uudelleen henkiin. Käkipäiviin kuuluu myös muun muassa erilaista liikunnallista kisailua, kuten katusählyä ja retkisoutua.