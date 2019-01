Kesälahti valokuviin ja videoihin – Kesälahti-Seuran järjestämän kilpailun aiheena ”Miun Kesälahti”. Mukaan odotetaan erityisesti nuoria

Kesälahti-Seuralla on meneillään Kesälahden digipitäjä -hanke, jossa digitoidaan ja tallennetaan kesälahtelaista historiaa ja nykyhetkeä seuran ylläpitämään arkistoon.

Uusien kuvien ja videoiden saamiseksi Kesälahti-Seura on julistanut kaikille avoimen valokuva- ja videokilpailun.

– Aihe on vapaa. Ainoa ehto on, että aiheen tulee jotenkin liittyä Kesälahteen ja kuvien tai videoiden tulee olla uusia eli 2018-19 talven aikana otettuja, sanoo Kesälahti-Seuran puheenjohtaja Pentti Ojajärvi.

Kilpailu päättyy helmikuun lopussa, joten kuvauksia kannattaa alkaa suunnitella ja toteuttaa pikaisesti.

Kilpailun kuvat ja videot tallennetaan Kesälahti-Seuran kotiseutuarkistoon ja parhaat niistä palkitaan ja julkaistaan www.kesalahti.net -sivustolla.

– Netissä julkaistaan sellaisia kuvia ja videoita, joihin on saatu kuvissa esiintyvien tai heidän huoltajiensa luvat, Ojajärvi kertoo.

Kilpailuun tarkoitettu materiaali on lähetettävä helmikuun loppuun mennessä sähköpostiosoitteeseen kesalahtiseura@gmail.com.

Kilpailun järjestäjä odottaa saavansa kuvia, kuvasarjoja tai lyhyitä, korkeintaan viiden minuutin mittaisia videoileikkeitä. Kuvasarjojen maksimikuvamäärä on kymmenen kuvaa.

Kilpailuun osallistumien on helppoa, koska useilla on kännykässään kamera, jolla voi ottaa sekä laadukkaita kuvia että videoita. Kännyköillä voi myös käsitellä sekä kuvia että videoita ja käsittely on mahdollista tehdä muillakin välineillä.

Kilpailu on tarkoitettu kaiken ikäisille, mutta erityisesti toivotaan osallistujiksi nuoria.

– Tarkoituksena on saada kuvien ja videoiden avulla nuorten käsitys siitä miten he kokevat oman Kesälahtensa, Pentti Ojajärvi kertoo. Hän antaa mielellään lisätietoja kilpailusta kaikille kiinnostuneille.

Hanke jatkuu vielä maaliskuun

Kesälahti-Seuran hallinnoima Digipitäjä-hanke on edennyt jo pitkälle ja päättyy maaliskuun lopussa.

Digitoitavaksi otetaan Kesälahteen liittyvää aineistoa valokuvina, video- ja ääninauhoina sekä kaitafilmeinä. Alkuperäinen aineisto palautetaan digitoinnin jälkeen omistajalle ja mukaan annetaan myös siitä tehdyt digitaaliset tallenteet. Kaikki digitoitu materiaali säilytetään Kesälahti-Seuran kotiseutuarkistossa.

Hankkeeseen on saatu Keski-Karjalan Jetinan myöntämää Leader-rahoitusta. Avustus käytetään pääasiallisesti digitoinnin suorittavan henkilön osa-aikaiseksi palkkaamiseen. Vastaanotettua materiaalia on käsitellyt ja digitoinut Hissu Teppana sekä seuran puheenjohtaja Pentti Ojajärvi.

Digitointi-hankkeen järjestäjä kannustaa tuomaan kotiseutu-aiheista materiaalia digitoitavaksi.

– Sen avulla on mahdollista pelastaa ilmaiseksi vanhat valokuvat tai itsekuvatut VHS-videot ja kaitafilmit tuleville sukupolville.

Kuvien, äänikasettien ja VHS-videoiden digitoinnit tehdään Kesälahti-Seuran laitteistoilla ja kaitafilmien digitointi Kiteen kirjastoon hankitulla filmiskannerilla. Myös kirjoituksia ja valmiiksi digitaalisessa muodossa olevia kuvia ja videoita otetaan arkistoitavaksi.

Tähän mennessä on digitoitu mm. valokuvia 1930-luvulta, magnetofoninauhoja 1960-luvulta sekä Reijo Ahokkaan 1986 kuvaama kaitafilmielokuva, joka esitetään 15. syyskuuta Savutuvassa Huttujuhlassa. Aiemmin Kesälahti-Seura on digitoinut tuhansia Arvo Ahokkaan negatiiveja Museoviraston avustuksen turvin.

Kesälahti-Seura vastaanottaa digitoitavaa materiaalia maaliskuun loppuun saakka Kyllikin talossa osoitteessa Norotie 3, Kesälahti. Talossa päivystetään maanantaisin klo 12-16 ja lauantaisin klo 12-14 tai sopimuksen mukaan.