Jäätaidetta Enonkoskella helmikuussa – Koskipuistoon uutta nähtävää ja koettavaa

Maailman tunnetuimmat ja arvostetuimmat jäätaiteilijat saapuvat Enonkoskelle 14. helmikuuta ja he valmistava oman ainutlaatuisen taidenäyttelyn jäästä.

– Veistokset valaistaan ja avataan luontopolkuna yleisölle 15. helmikuuta klo 18.00. Samalla torille syntyy jäästä rakennettava liukumäki lapsille yhteistyössä paikallisten talkoolaisten kanssa, kertoo Jäälinna ry:n puheenjohtaja Tuomo Jantunen.

Jäänveistotapahtuma tuo uutta sekä perinteistä talvitoimintaa Enonkosken uuteen Koskipuistoon.

Jäänveistoa on harrastettu Itä-Suomessa jo parinkymmenen vuoden ajan muun muassa Olavinlinnassa, Heinolassa, Mikkelissä ja nyt viime vuosina Leppävirran jääluolassa, jossa parhaillaan on käynnissä Muumien jääluola -näyttely.

Enonkosken tapahtumaan on vapaa pääsy.

Tapahtuman järjestelyistä vastaavat Jäälinna ry ja Enonkosken kunta. Mukaan haastetaan myös muita savolaisia toimijoita teemalla ”Tavataan kosken partaalla!”