Osuuskauppa Suur-Savo palkkaa 750 henkilöä kesätöihin

Osuuskauppa Suur-Savo palkkaa edellisen kesän tapaan noin 750 henkilöä kesätöihin eri toimialoille ja eri puolille Osuuskauppa Suur-Savon toimialuetta. Tarjolla on varsinaista kesätyötä sekä 14–17-vuotiaille nuorille suunnattu kahden viikon Tutustu ja tienaa -työelämään tutustumisohjelma.

Kesätöitä on tarjolla erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä Prismoissa, S-marketeissa, Sokoksissa, Sale-yksiköissä ja ABC-liikennemyymälöissä sekä majoitus- ja ravitsemiskaupassa.

Osuuskauppa Suur-Savo on Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Se on sitoutunut noudattamaan vastuullisen kesätyön periaatteita rekrytointivaiheesta viimeiseen työpäivään saakka. Haku kesätöihin on 10.2.2019 saakka. Kaikki kesätyöt haetaan nettisivujen kautta osoitteessa www.suursavo.fi.

Nyt ensimmäisen kerran Osuuskauppa Suur-Savo tulee haastattelemaan kaikki täysi-ikäiset kesätyönhakijat, jotka eivät ole aiemmin osuuskaupassa työskennelleet. Haastattelut toteutetaan maaliskuussa viidellä eri paikkakunnalla. Haastateltavia tulee todennäköisesti olemaan noin 1000 – 1400 henkilöä. Näin jokainen pääsee haastatteluun esittäytymään ja saa arvokasta kokemusta, vaikka kesätyöpaikkaa tällä kertaa ei löytyisikään.

Nuorten Tutustu ja tienaa -kesätyöt ovat edellä mainitun tavoin erilaisia asiakaspalvelutehtäviä kaupan sekä majoitus- ja ravitsemiskaupan alalla.

– Haluamme tarjota nuorille mahdollisuuden työelämään tutustumiseen, toteaa henkilöstöpäällikkö Tuula Lyytikäinen.

– Peruskoululaisten, kymppiluokkalaisten ja lukiolaisten omakohtainen kokemus ja tutustuminen yritystoimintaan kesätyön muodossa on osoittautunut hyväksi tavaksi parantaa nuorten tiedonsaantia, ammatillista suuntautumista sekä mielikuvia yritystoiminnasta ja työelämästä. Tutustumisen tarkoituksena on tarjota ohjatusti koululaisille sopivaa käytännön työtä. Näin koululaiset, jotka aikaisemmin eivät ole olleet työssä alalla, saavat omakohtaista kokemusta alan yritysten toiminnasta, työtehtävistä, henkilöstörakenteesta, yhteistyömuodoista ja alan tarjoamista mahdollisuuksista.

Työelämään tutustumisohjelman hakuaika on 10.2.2019 saakka. Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.suursavo.fi.