Uuttavuotta vietetään sateisessa ja tuulisessa säässä

Ilmatieteen laitoksen 28. joulukuuta tekemän ennusteen mukaan voimakas matalapaine lähestyy Suomea uudenvuodenaattona eli maanantaina 31. joulukuuta. Lumisadealue saapuu maan länsiosaan illalla ja samalla tuuli voimistuu.

Vuoden vaihtumista vietetään suuressa osassa maata sateisessa ja tuulisessa säässä.

– Voimakas tuuli lisää kylmän tuntua ja voi haitata rakettien lähettämistä etenkin maan etelä- ja keskiosassa, kertoo päivystävä meteorologi Pauli Jokinen.

Lämpötila on vuoden vaihtuessa maan etelä- ja länsiosassa nollan ja -5 asteen välillä, idässä ja pohjoisessa pääosin -5 ja -10 asteen välillä. Uudenvuodenpäivänä matalapaine siirtyy kohti kaakkoa ja ajokeli voi olla runsaan lumentulon vuoksi huono maan etelä- ja keskiosassa. Matalapaineen jälkipuolella puhaltaa kylmä koillistuuli ja ilma kylmenee selvästi.

– Matalapaineen aikatauluun ja reittiin liittyy vielä epävarmuuksia, joten päivittyvää ennustetta kannattaa seurata lähipäivinä, muistuttaa Jokinen.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan vuosi vaihtuu tavallisesti talvisessa pakkassäässä. Tyypillisesti vuodenvaihteen lämpötilat ovat yöllä maan etelä- ja keskiosassa noin -8 ja -15 asteen välillä, pohjoisessa -15 ja -20 asteen välillä. Rannikolla on yleensä hieman lauhempaa. Vuodesta 1961 mitattuna vuodenvaihteen ylin lämpötila on ollut 9,1 astetta, joka mitattiin Maarianhaminassa 31. joulukuuta 2016. Alin lämpötila on ollut -43,5 astetta, ja se mitattiin Sallan Naruskajärvellä 1. tammikuuta 1982.

Maan eteläosassa on vuodenvaihteessa lunta keskimäärin 10–20 senttimetriä, maan keskiosassa 20–40 senttimetriä ja maan pohjoisosassa 40–50 senttiä. Enimmillään lunta on ollut uutenavuotena etelässä yli puoli metriä ja Lapissa noin metrin. Vuodesta 1961 alkaen suurin vuodenvaihteessa mitattu lumensyvyys on 126 senttimetriä, joka on mitattu 1. tammikuuta 1992 Enontekiön Kilpisjärvellä.

Vuosi 2018 otettiin vastaan suuressa osassa maata pääosin poutaisessa säässä, lähinnä pohjoisessa satoi hieman lunta. Päivän ylimmät lämpötilat olivat maan etelä- ja keskiosassa nollan tienoilla, pohjoisessa oli pikkupakkasta. Uudenvuoden yö oli rannikoita lukuun ottamatta pakkasyö. Lunta oli suurimmassa osassa maata, vain rannikolla Varsinais-Suomessa oli paikoin lumetonta. Maan etelä- ja länsiosissa lunta oli 2–20 senttimetriä ja muualla maassa 30–60 senttiä. Eniten lunta oli Kittilän Kenttärovalla, 79 senttimetriä.