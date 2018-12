Kokoomus vastustaa veronkorotuksia – esiin on tullut käsittämättömiä toimintatapoja

Kokoomuksen Savonlinnan kunnallisjärjestö toteaa kannanotossaan, että kaupungin talousarvion valmistelutyö vuodelle 2019 on ollut poikkeuksellisen haastavaa.

– Esiin on tullut käsittämättömiä toimintatapoja ja ihmetellä pitää, miksi vallalle on noussut käsitys, että virkamiehet tekisivät valmistelua jotenkin omaa etua ajaen. Savonlinnan kokoomuslaiset irtisanoutuvat kaikenlaisesta edellä mainitusta tavasta toimia. Luottamushenkilöiden tehtävä on paneutua asioihin virkamiesvalmistelun pohjalta ja tehdä päätöksiä niihin perustuen.

Kokoomuksen tavoite on muuttaa Savonlinnan kaupunkia esteiden rakentajasta mahdollistajaksi, jonka talous ja palvelurakenne ovat kestävällä pohjalla.

– Katse tulee rohkeasti luoda riittävän kauas tulevaisuuteen, ei vain budjetista toiseen. Talouden tasapainoon saaminen ei onnistu ilman rakenteellisia muutoksia ja ikävä kyllä, ilman palvelurakenteen tiivistämistä.

– Tilastot kertovat karua kieltään. Savonlinna on muuttotappiokaupunki, jonka asukasmäärä on laskenut kuluvana vuonna lokakuun loppuun mennessä 916 henkilöllä.

Yhdistys muistuttaa, että asukasmäärää ei saada kasvuun tulevaisuudessa ainakaan veroja nostamalla. Kokoomus on voimakkaasti veronkorotuksia vastaan, sillä talous pitää tasapainottaa muilla keinoin. Talous ja talouden hallinta on tärkeä tekijä, mutta ei ainoa tekijä.

– Päätöksiä tehdessä tulee huomioida myös niiden vaikuttavuuden arvioinnit, kaupungin kokonaisuus ja sen asukkaat nykyistä paremmin.