Maaseutunuorten tulet Punkaharjulla ja Hummossa – yhteensä sadat joulutulet syttyvät teiden varsille perjantaina alkuillan aikana

Yhteensä sadat joulutulet syttyvät teiden varsille perjantaina 21. joulukuuta alkuillan aikana.

Maaseutunuoret, viljelijät, maa- ja metsätalousyrittäjät sekä maatilamatkailuyrittäjät haluavat kiittää kuluttajia perinteisillä joulutulilla siitä, että juhlassa ja arjessa valitaan kotimaista. Samalla toivotetaan tielläliikkujille turvallista matkaa joulunviettoon.

Joulutulet nähdään muun muassa Punkaharjulla ja Kesälahden Hummovaarassa. MTK Punkaharjun perinteisten joulutulien paikka on valtatie 14:n varressa Kulennoisten levikkeellä. Hummovaaran kohdalla tulia poltellaan kantatie 71:n varressa.

Maaseutunuoret haluavat myös toivottaa joulumatkaajat tervetulleiksi joulunviettoon maaseudulle, lukuisiin palveleviin maatilamatkailuyrityksiin, joissa on alkamassa tunnelmallinen ja kiireetön joulunvietto.

Joulun, uudenvuoden ja loppiaisen viettoon sopivia maatilamatkailukohteita ympäri Suomen löytyy muun muassa www.matkamaalle.fi -sivustolta.

– Maaseutunuorten joulutulet on jo pitkä perinne, joka alkoi vuonna 1994 Pohjanmaalta. Nyt katkeamattomana jatkunut tapahtuma on laajentunut kattamaan koko maan, kertoo maaseutunuorten asiamies Meri Remes.

– Maaseutunuorten joulutulia voivat järjestää kaikki kotimaisen ruoan ystävät. Tänä vuonna tiettävästi ensimmäistä kertaa saimme mukaan myös maanomistajan, joka tulillaan halusi olla mukana tapahtumassa ja muistuttamassa sen tärkeästä sanomasta,

Lista tämän vuoden joulutulista, tapahtumapaikoista ja oheistapahtumista löytyy osoitteesta http://www.maaseutunuoret.fi/etusivu/fi_FI/1455868500422/

Vaikka matka ei kävisi läpi maakuntien joulun viettoon, on mahdollista seurata joulutulien tunnelmia somessa. Tägejä ovat #maaseutunuoret ja #joulutulet18 instagramissa ja facebookissa.