Jos jouluvalmistelut ovat vielä tekemättä, niin lauantaina ehtii hyvin ostoksille Enonkoskelle, jossa pidetään perinteiset joulukuhinat. Yrittäjäyhdistyksen järjestämässä tapahtumassa on vuosittain tehty hyvin kauppaa ja tarjonta on laajaa tänäkin vuonna.

Kuhinoiden ajankohta on melko myöhäinen, mutta ei poikkeuksellinen.

– Joskus aiemminkin kuhinat on pidetty vain pari päivää ennen joulua ja tapahtuma onnistui oikein hyvin, Enonkosken yrittäjien puheenjohtaja Kirsti Eronen sanoo. Monelle ovat jouluvieraat saapuneet jo lauantaina, mikä kasvattaa yleisömäärää. Kuhinat ovat luonteeltaan oiva kohtauspaikka.

Myös leivonnaisten ja paistosten tekijät ovat toivoneet, että kuhinat olisivat mahdollisimman lähellä joulua ja ajankohdalla on etunsa yhtälailla asiakaspuolella. Kuhinoilta hankitut joulupöydän antimet ovat taatusti tuoreita joulupöydässä.

Liikuntatalolla ja sen pihalla on nelisenkymmentä myyntipaikkaa, jotka ovat täyttyneet hyvin. Leivonnaisia ja paistoksia on tulossa myyntiin laajalla valikoimalla ja Kuhinat on hyvä paikka vaikkapa joulukalan ostamiseen. Paikallinen kalanjalostus Toivanen tuo myyntiin monenlaisia kalatuotteita. Tuoretuotteista Kuhinoilta saatavilla on myös kotimaista omenaa.

Tämän vuoden uutuutena ovat kevätkääryleet, joita on saatavana tuoreena matkaan tai paikan päällä syötäväksi.

Seudun käsityöläiset tulevat tänäkin vuonna tapahtumaan myymään tuotteita, joten villasukat ja muut lämpimät asusteet saa varmasti matkaan paikanpäältä erilaisten koristeiden lisäksi. Viime hetken lahjaostoksiin tarjoavat vaihtoehtoa myös hyvinvointialan yrittäjät, joilta voi ostaa vaikka lahjakortteja.

– Paikalla pidetään työnäytöksiä niska- ja hartiahieronnasta, Eronen kertoo.

Enonkosken koulun seitsemäsluokkalaiset keittävät ja myyvät puuroa luokkaretkirahastonsa kartuttamiseksi kuten aiempinakin vuosina. Nälkänsä voi taltuttaa myös yrittäjien kahviossa tai makkaranpaistopisteellä ulko-oven vieressä.

Enonkosken VPK esittelee toimintaansa pihamaalla ja paloautoon voi tutustua hälytysvarauksella. Jos hälytys tulee, niin paloauto miehistöineen lähtee keikalle saman tien. Pihamaan ohjelmatarjontaan kuuluu edellisvuosien tapaan poniratsastus.

Kuhinoilla on aina laulettu yhdessä ja niin tehdään tänäkin vuonna Aki Räsäsen johdolla klo 11 alkaen. Kunnan puolesta tervehdyssanat lausuu viimeisiä työpäivään Enonkoskella tekevä kunnanjohtaja Kari Kuuramaa klo 10.30 ja odotettu ohjelmanumero on aina vuoden yrittäjän julkistaminen. Se tapahtuu klo 13. Yrittäjäyhdistyksen arpajaisvoittona on televisio, joka arvotaan klo 13.30.

Enonkosken joulukuhinat la 22.12 klo 10-14. Osoite Pirttiniementie 4, Enonkoski