Elisa Viihteessä 5. joulukuuta ensi-iltansa saanut Biisonimafian MC-Helper 3 -elokuva on noussut Elisan ja Biisonimafian tiedotuksen mukaan ensimmäisen katseluviikkonsa aikana Elisa Viihteen joulukuun katsotuimmaksi ja koko vuoden ostetuimmaksi elokuvaksi. Punkaharjulaisen Biisonimafian elokuva on ohittanut Elisa Viihteessä muun muassa tukun Hollywood-elokuvia ja kotimaisia uutuuksia.

Viivi Pumpasen, Janni Hussin ja Essi Unkurin sekä Janne Kaperin ja Kaitsu Rinkisen tähdittämä MC-Helper 3 on saanut Elisa Viihteessä viikon aikana enemmän katsojia ,kuin mikään muu kotimainen elokuva vastaavassa ajassa.

Tällä hetkellä elokuva on Elisa Viihteen Aition joulukuun katsotuin ja koko syksyn toiseksi katsotuin elokuva.

Biisonimafian tuottaman elokuvan on ohjannut Kaitsu Rinkinen.