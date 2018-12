Aikuisripari kutsuu kokemaan rippikoulun – Savonlinnan seurakunnan mukaan aikuisrippikoululle on kysyntää

Savonlinnan seurakunta järjestää aikuisille suunnatun viikonloppuleirin, jossa keskitytään kristinuskon perusteisiin. Leiri sopii niille, jotka haluavat suorittaa aikuisrippikoulun oppimäärän, oppia lisää kristinuskosta tai ihan vaan fiilistellä omaa riparia uudelleen. Leiri järjestetään 18.1.-20.1. Hirvaslahden leirikeskuksessa.

Rippikoulun käy 15-vuotiaana jopa yli 85 prosenttia ikäluokasta, mutta joka vuosi riparille lähtee Suomessa myös yli 1000 aikuista. Aikuisrippikouluun tullaan joko suorittamaan rippikoulun oppimäärä tai pysähtymään kristinuskon perusasioiden äärelle uudeelleen, aikuisen näkökulmasta ja elämäntilateessa.

– Ripari on monelle meistä ikimuistoinen elämys, jonka tapahtumiin ja tunnelmiin voi palata vielä vuosikymmenien jälkeenkin. Toisaalta ripari on aikanaan voinut jäädä käymättä ja elämässä tuleekin eteen tilanne, jossa konfirmaatio tarvitaan esimerkiksi kirkkohäiden tai kummiksi pääsyn takia, kertoo kappalainen Jani Lamberg.

Savonlinnan aikuisripari sopii molempiin tarkoituksiin.

– Leirillä suoritetaan aikuisrippikoulun oppimäärä ja sen jälkeen voi päästä ripille. Leirille voi tulla myös kertaamaan kristinuskon perusasioita ja nauttimaan riparitunnelmasta uudelleen. Tällaiselle riparille on ollut kysyntää jo pitkään ja nyt järjestettävä leiri on ensimmäinen laatuaan seurakunnassamme. Jos talven suunnitelmat on jo lyöty lukkoon, seuraava aikuisripari järjestetään syksyllä 2019.

Hirvaslahden leirikeskus tarjoaa majoitus-, opetus- ja yöpymistilat 40 hengelle. Rippikoulujen ja monien seurakunnan leirien lisäksi leirikeskuksessa pidetään mm. lasten yökouluja sekä erilaisia perhejuhlia. Se sijaitsee osoitteessa Kesäkodinkatu 16, 57230 Savonlinna.