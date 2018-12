Esperi Care osti palvelukoti Koivulan

Sosiaali- ja terveyspalveluyritys Esperi Care on ostanut Savonrannalla toimivan Palvelukoti Koivula Oy:n koko osakekannan.

Koivula tarjoaa tehostettua palveluasumista vanhuksille. Palvelukodin henkilöstö siirtyy kaupan myötä Esperille vanhoina työntekijöinä.

Liiketoimintaa kymmenisen vuotta pyörittänyt Helena Parkkinen sanoo, että hoivakodin kehittäminen vaatii jatkossa leveämmät hartiat eli isomman toimijan.

– Koivula on ollut minulle kuin neljäs lapsi. Eläkeiän kynnyksellä oli tehtävä ratkaisuja ja onneksi sopiva ja vastuullinen jatkaja palvelukodin toiminnalle löytyi, Parkkinen kiittelee.

Esperi Caren aluejohtaja Pia Panhelainen toivottaa niin asukkaat kuin henkilöstönkin sydämellisesti tervetulleeksi.

– Koivulassa on tehty erittäin arvokasta työtä. Meidän on hyvä jatkaa tästä näiden hoiva-alan rautaisten ammattilaisten kanssa, Panhelainen iloitsee.

Palvelukoti Koivula ja Helena Parkkinen palkittiin tänä syksynä Savonrannan Vuoden yrittäjänä.

Palvelukodin liikevaihto on noin 700 000 euroa. Työntekijöitä on kahdeksan.