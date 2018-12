Pitkään odotettu Kangassaaren lasitehtaan historiaa käsittelevä kirja on valmistunut. Heikki Loikkasen kirjoittama ”Sirpaleita lasitehtaalta – Kangassaari 1850-1920”, on kronologisella etenevä tarina Kangassaaren teollisesta historiasta 1920-luvulle ulottuen.

Tietojen kaivaminen yli sadan vuoden takaa on ollut mittava urakka ja kirjoittaja kohtasi työnsä aikana monenlaisia vaikeuksia.

Lopulta kirja muotoutui kerronnaltaan hyvin erilaiseksi kuin Loikkanen oli alunperin suunnitellut ja paljon on jouduttu jättämään tietoa kirjan ulkopuolellekin. Esimerkiksi kuvia olisi ollut paljon käytettävissä, mutta kirjaan on otettu ainoastaan ne, joissa henkilöt on tunnistettu ja nimet tiedossa.

Kirjan nimi kuvaa hyvin teoksen luonnetta muotoa. Saaren historia on siinä sirpaleisessa muodossa ja tietoa on hengästyttävän paljon. Ajallisesti etenevänä teos on kuitenkin ehjä kokonaisuus ja helppoa luettavaa.

Vuosilukujen kautta lukija voi liittää Kangassaaren tapahtumia laajempiin ympyröihin, esimerkiksi nälkävuosiin tai kansalaissodan oloihin.

Heikki Loikkanen on tehnyt kirjan tietoja hankkiessaan valtavan työn ja lähdeluettelo todistaa osaltaan perusteellisesta ja luotettavasta historiallisten tietojen hankinnasta ja käsittelystä.

70 vuotta Kangassaaren teollisia tapahtumia on ehkä merkittävin ajanjakso Enonkosken asutun ajan historiassa. Kirjan kirjoittajalle kuuluu suuri kiitos siitä, tärkeän ajanjakson tärkeimmät tapahtumat on nyt saatettu yksien kansien väliin.Sirpaleita lasitehtaalta -kirja on saatavissa enonkoskelaisesta Kukka- ja sekatavarapuoti Kodinhelmi -kaupasta.