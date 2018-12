Sosterin Lasten ja nuorten palveluluukulla toimii nyt myös sairasvastaanotto ja videopuhelu

Alle 23-vuotiaiden lasten ja nuorten sairasvastaanotto on nyt Sosterissa keskitetty yhteen paikkaan, Savonlinnan keskussairaalan päivystyksen tiloihin, osoitteeseen Keskussairaalantie 6. Vastaanotto on järjestetty osana Sosterin Lasten ja nuorten palveluluukkua. Uutta Luukussa on myös videovastaanotto.

Lasten ja nuorten palveluluukun terveydenhoitajat ottavat vastaan sairastuneita lapsia ja nuoria ajanvarauksella arkisin kello 12-15.

– Sairasvastaanotto on yksi konkreettinen lisä Lasten ja nuorten palveluluukun toimintaan. Vastaanotolle pääsee ottamalla yhteyttä Luukkuun, Luukun terveydenhoitaja Elina Valta sanoo.

Sairasvastaanotolle ohjataan ensisijaisesti silloin, kun ajatellaan hoitajan tekemän arvion ja ohjauksen olevan riittävä hoito. Vastaanotolle voi ohjautua esimerkiksi flunssan, ihottuman tai rokon vuoksi. Terveydenhoitajalla on mahdollisuus muun muassa mitata lapselta tai nuorelta tulehdusarvo, ottaa nielunäyte ja tarkastaa korvat tai konsultoida lääkäriä.

– Toiminta on aloitettu elokuun lopulla ja se on lähtenyt hyvin käyntiin. Meiltä saa tarvittaessa myös selvityksen lapsen sairaudesta toimitettavaksi työnantajalle, Luukun terveydenhoitaja Satu Rautio kertoo.

Jos sairastuneen lapsen tai nuoren tilanne vaatii lääkärin arviota,

Sairasvastaanotolle pääsee soittamalla suoraan Lasten ja nuorten palveluluukkuun, puhelin 015 527 7000. Ajan voi saada myös neuvolasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, terveysaseman vastaanotosta tai päivystyksestä. Ajan saa hoitajan tekemän hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen. Käynnit ovat lapselle ja nuorelle maksuttomia.

Videopuheluyhteys voidaan ottaa sovitusti käyttöön Luukulta asiakkaaseen päin. Yhdessä päätetään esimerkiksi chat-keskustelun aikana siirtymisestä videopuhelutilaan.

– Videopuheluyhteys vaatii asiakkaalta kameran ja äänilaitteet. Usein nämä ovat jo valmiina esimerkiksi puhelimessa tai tabletissa. Videopuhelu antaa mahdollisuuden tarkempaan arvioon esimerkiksi ihottuman tai rokkotaudin arviossa, Valta kertoo.

Lasten ja nuorten palveluluukku

Lasten ja nuorten palveluluukku tarjoaa vastaukset kaikkiin 0-23-vuotiaiden lasten ja nuorten terveys- ja hyvinvointiasioihin yhdellä yhteydenotolla. Nyt uutena palveluna on alle 23-vuotiaiden sairasvastaanotto arkisin kello 12-15 Savonlinnan keskussairaalan päivystyksessä sekä videopuhelu.