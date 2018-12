Punkaharjulla on meneillään vilkas nyrkkeilyn alkutalvi – Ponnen nyrkkeilyjaoston vetovastuu on Janne Naukkarisella

Punkaharjulla on meneillään vilkas nyrkkeilyn alkutalvi. Nyrkkeilyseura Punkaharjun Ponsi/Boxing harjoittelee kolmena iltana viikossa Keilahallin nyrkkeilysalilla. Esimerkiksi joulualusviikolla salilla oli 12 harrastajaa. Valmentajien mukaan normaalisti harjoituksissa on noin kymmenkunta harrastajaa enemmän.

Kyseisenä joulukuisena harjoitusiltana vetovastuuta hoiti seuran valmentaja Seppo Heinonen. Hän on entinen aktiivinyrkkeilijä, jolla on kaulassa muutama SM-mitali aikuisten nyrkkeilysarjoista. Paikalla oli tuolloin kolme naisharrastajaa. Parhaimmillaan paikalla on kahdeksankin naista.

Salin perustaja ja toimintaansa ikääntymisen takia vähentänyt entinen ammattinyrkkeilijä ja Suomen mestari Timo Vartiainen on siirtynyt salin kunnostus-, kannustus ja valvontatehtäviin. Ponnen nyrkkeilyjaoston vetovastuu on Janne Naukkarisella.

Nyrkkeilyvalmentajana toimii myös paremmin mailerina tunnettu Hannu Lajunen Savonlinnasta.

Punkaharjun Ponsi on ainut Savonlinnan alueella oleva seura, jolla on lajivalinnassaan nyrkkeily. Menestystä nuorella seuralle on kertynyt Heinosen serkuksien Sepon ja Topin toimesta. Molemmat ovat SM-mitalisteja.

Kasvamassa on vielä yksi Heinonen eli Eetu, joka on aloittanut nyrkkeilemisen syksyllä. Eetu Heinonen on Topi Heinosen pikkuveli.

Syksyn nyrkkeilyharjoituksissa on syksyllä ollut mukana myös joukko tammikuussa varusmiespalvelun aloittavia punkaharjulaisia.

Nyrkkeilysalilla käy myös perjantaisin nyrkkeilyn ”pappajumppa”, joka on tarkoitettu vähän varttuneempien harrastajien kuntoiluharjoitukseksi.