Luola Eventsin tapahtumatarjonta käynnistyy Punkaharjun Tuunaansaareen luolastossa jälleen helmikuussa.

16. helmikuussa Kalliosalissa pidetään luolan ensimmäinen stand up –ilta, ja viihdyttäjiksi saapuu kaksi kotimaisen komiikan kärkihahmoa eli Ilari Johansson ja Toni Jyvälä. Kummatkin koomikot ovat niittäneet mainetta huumorillaan, laajoilla kiertueilla sekä tv-esiintymisillä.

Maaliskuun alussa luolassa päästään heittäytymään elämyksellisen Escape Room –pelin pariin. Mysteeri Luolassa -peliä on kehitetty menneen syksyn ajan. Sen pääarkkitehteina ovat toimineet Jari Naukkarisen vetämä ActivityMaker-yritys sekä SAMIedun matkailupuolen opiskelijat.

Luola Eventsin, ActivityMakerin ja SAMIedun yhteistyön tuloksista päästään nauttimaan ainakin maaliskuun 2.päivänä.

– Luolasto tarjoaa pakopeleille ainutlaatuiset puitteet. Tilat mahdollistavat elämyksiä ja pakopelejä, joita missään muualla ei voi toteuttaa. Pakopelit ja stand up ovat molemmat osa-alueita, joita Luola Eventsin tarjonnasta tulee talvenkin jälkeen löytymään, kertovat Luola Eventsin Markus Kaskinen ja Jussi Silvennoinen.

Musiikitarjontaakin on talvikaudelle luvassa. Maaliskuussa on ainakin kaksi konserttia, ja esimerkiksi 16.3. tarjoillaan ensimmäistä kertaa musiikkia raskaampaan makuun, kun esiintymään saapuu yksi Kotiteollisuus-yhtye. 3. elokuuta luolassa päästään juhlimaan Olavi Uusivirran tahtiin.

– Konsertteja päästään julkaisemaan lisää näillä näkymin ensi vuoden alussa. Esimerkiksi 8.3 on luvassa erään huippuartistin esiintyminen, ja 15.6. järjestetään luolassa Käkipäivien iltabileet. Useasta konsertista käydään vielä neuvotteluita ja paljon keskustellaan keikkamyyjien kanssa jo syksyn 2019 ohjelmasta. Artistivalinnoissa on pyritty huomioimaan yleisön esittämiä artistitoiveita ja uskommekin, että 2019 aikana luolassa kuullaan mukavan monipuolinen kattaus erilaisia musiikkityylejä.

Lipunmyynti ensi vuoden tapahtumiin käynnistyy jo ensi maanantaina 17.12. verkossa Tiketissä ja Luola Eventsin sivuilla. Paikallinen myynti avautuu vuodenvaihteen tienoilla, ja ennakkomyyntipisteenä tulee toimimaan Matkailukeskus Harjun Portti.

– Nyt avautuu myös lahjakorttimyynti. Vuodelle 2019 on tulossa lukuisia tapahtumia, ja lahjakortti onkin mitä oivin joululahja ja tapa varmistaa elämykselliset kokemukset luolassa.

Luola Eventsin toiminta on lähtenyt Kaskisen ja Silvennoisen mukaan onnistuneesti käyntiin. Kesällä ja syksyllä ehdittiin toteuttamaan kaikkiaan seitsemän musiikkitapahtumaa. Lisäksi luolaston omistava Linholmen Oy järjesti paikalla hackaton –tapahtuman, jossa ideoitiin kokonaisuuden laajempaa käyttöä.

– Yleisötavoitteisiin päästiin lähes kaikissa tapahtumissa, ja kesä-joulukuun aikana järjestetyissä konserteissa vierailikin lähes 4 000 kävijää. Ihmiset vaikuttavat ottaneen Luola Eventsin toiminnan hienosti vastaan, ja kävijöitä on ollut kauempaankin Suomesta. Tätä kehitystä pyritäänkin jatkamaan satsaamalla voimakkaasti markkinointiin ja kohdentaen sitä myös Savonlinnan talousalueen ulkopuolelle, Jussi Silvennoinen ja Markus Kaskinen kertovat.

– Myös omistajien suuntaan on annettava kiitosta aktiivisuudesta: tahtoa luolaston uuteen nousuun on aidosti.

Syksyn mittaan kunnostettiin myös lisää tiloja käyttöön: konserttisalina toimivan Kalliosalin lisäksi yleisötapahtumissa voidaan nyt hyödyntää täysipainoisesti myös vanhaa ravintolasalia, vesiputoussalia ja niin sanottua arabiasalia. Tiloja vuokrataan myös yksityistilaisuuksiin.

– Nyt käytössä olevat tilat mahdollistavat entistä monipuolisempien kokonaisuuksien toteuttamisen. Esimerkiksi joulukuun alussa tarjoiltiin ruokailut 180 hengelle ennen Anssi Kelan keikkaa uusissa saleissa ja toteutettiin keikka normaalisti Kalliosalissa.

Jatkossa Luola Events tarjoaa myös tilausravintolapalvelua. Lisäksi joidenkin tapahtumien yhteyteen tullaan laittamaan myyntiin ruokailupaketteja, joita yksittäisetkin henkilöt voivat ostaa.