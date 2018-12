Enonkosken hevosystäväinseura palkitsi jäsenistönsä parhaimpia hevosia.

Vuoden suomenhevosravurina palkittiin Tauno Nurmion omistama Eso Epori.

Vuoden lämminverinen ravuri on Timo Loikkasen osaomistuksessa oleva Invantaggio ja vuoden komeetaksi valittiin Minja ja Tino Lyytikäisen Wild Bloom.

Vuoden erikoispalkintojen saajat ovat toimillaan edistäneet ravi- tai ratsu-urheilua sekä yleisesti hevostaloutta. Erikoispalkinnon saivat Kirsi Natunen ja Aulis Paakkunainen. Natunen on niittänyt menestystä varsanäyttelyissä kasvattamallaan suomenhevostammalla Winotar. Paakkunaisen ansiona oli omistamansa lämminveritamma Next Star, joka on kilpaillut ensimmäisen kautensa juvalaisen Seppo Suurosen valmennuksessa.

Hevosystäväinseura aikoo ensi vuonna järjestää jääravit maaliskuun alussa. Omat lähtönsä on tuolloin shetlanninponeille, suomenhevosille sekä lämminverisille. Myös monte eli raviratsulähtö on jääravi-tapahtuman suunnitelmassa.

– Raviurheilua kovasti harrastava ammattipesäpalloilija Juha Puhtimäki on alustavasti lupautunut tulla lainaohjastajaksi, yhdistyksestä kerrotaan.

Ennen jääraveja yhdistys järjestää talvitapahtuman Kirsin Tallilla. Toimintasuunnitelmassa on myös ravimatka sekä hevosen irtokenkäkurssi ensi vuonna.