Enonkoskelaisesta Heli Muhosesta Savonlinnan seurakunnan talousjohtaja

Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan 11.12. enonkoskelaisen Heli Muhosen Savonlinnan seurakunnan talousjohtajan virkaan 1.2.2019 alkaen.

Muhosella on pitkä kokemus seurakunnan talouden hoidosta Enonkosken seurakunnan talouspäällikkönä , ja hän on toiminut Savonlinnan seurakunnan vs. talousjohtajana syksystä 2017 alkaen.

Ennen vs. talousjohtajaksi siirtymistä Muhonen toimi Savonlinnan seurakunnan henkilöstöpäällikkönä. Nimitys tapahtui sisäisenä siirtona.