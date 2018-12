Päivätuvasta tuli suosittu – vanhusten päivätoiminta laajenee Kerimäellä ehkä viiteen päivään viikossa

Pöydät ovat täynnä työn alla olevia jouluisia kukka-asetelmia. Sotkuakin tulee, mutta ne siivotaan ennen kuin porukka käy nauttimaan tuoreesta, itsepaistetusta lettivehnäsestä kahvien kanssa.

Sosteri aloitti tänä syksynä Kerimäen terveysasemalla vanhusten päivätoiminnan uudella toimintamallilla.

Viime viikolla vieraana pistäytyi paikallisen kukkakaupan yrittäjä Aija Mehtonen, jonka johdolla vanhukset pääsivät askartelemaan kukka-asetelmia.

Neljänä päivänä viikossa järjestettävä päivätoiminta on käynnistynyt rytinällä. Maanantaista torstaihin on joka päivälle eri ryhmä, joihin tulijat kuljetetaan mennen tullen yhteiskyydeillä, jos omat jalat eivät enää jaksa matkaa. Yhteen ryhmään otetaan enintään kymmenkunta henkeä.

– Paikat ovat lähes täynnä. Kysyntää on niin paljon, että ensi vuoden alusta päivätoiminta on tarkoitus laajentaa myös perjantaihin, sanovat päivätoiminnan ohjaajat Tuula Pöyhönen ja Marita Pesonen.

Lue lisää aiheesta 13.12. Puruvedestä!