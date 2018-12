Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo mukana valtakunnallisessa joulukuusigeokätköilyssä – kuusi etsittävissä lauantaista lähtien

Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo on mukana valtakunnallisessa joulukuusigeokätköilyssä, joka käynnistyy lauantaina 15. joulukuuta.

Tempaus pohjautuu geokätköilyyn, jota mukaillen joulukuusikätköilyssä koordinaatteja seuraten voi löytää joulukuusen kotiinsa joulutunnelmaa luomaan.

Joulukuuset löytyvät koordinaattien osoittamasta paikasta lauantai-aamusta alkaen. Joulukuusia on eri puolella Mhy Etelä-Savon toimialuetta, myös Puruvesi-lehden levikkialueella.

Paikalle ensimmäisenä ehtinyt saa pitää kuusen löytöpalkkiona. Punaisella kuitunauhalla koristellun kuusen lisäksi kätköpaikassa on purkki, jossa on lokivihko, johon toivotaan kaikkien paikan löytäneiden kirjaavan käyntinsä.

Tempauksella metsänhoitoyhdistykset haluavat toivottaa kaikille hyvää joulua ja rauhaisaa uutta vuotta 2019.

– Tapahtumalla halutaan myös muistuttaa, ettei kuusen hakeminen metsästä kuulu jokamiehen oikeuksiin, Mhy:stä kerrotaan.

Kuusikätköt voivat sijaita yksityisten henkilöiden, kuntien tai valtion omistamilla mailla. Kätköjen etsijöiden tulee noudattaa jokamiehenoikeuksia ja -velvollisuuksia ja toimia häiriötä tai vahinkoa aiheuttamatta.

Kuusikätköjen koordinaatit julkaistaan maakunnittain/alueittain jaoteltuna lauantaina 15.12 klo 8.00 osoitteessa www.mhy.fi/joulukuuset sekä metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon sivuilla Ajankohtaista-valikossa. Sivujen päivittymisessä voi olla viivettä, joten aivan tarkkaa julkaisuaikaa ei luvata.

Metsänhoitoyhdistysten kotisivut sijaitsevat osoitteessa www.metsanomistajat.fi tai www.mhy.fi Etusivulta pääsee haun kautta kaikkien metsänhoitoyhdistysten omille sivuille.