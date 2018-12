Jukka Suomalainen ja Katja Makkonen saivat yrittäjäpalkinnot joulumessuilla

Kerimäen Yrittäjien pitkäaikaiset vastuutoimijat saivat viimein tunnustuksen omasta yrittäjätoiminnastaan Kerimäen joulumessuilla sunnuntaina.

Kerimäen Vuoden yrittäjäksi valittiin monialainen Jukka Suomalainen, joka luotsasi yrittäjäyhdistystä puheenjohtajana noin viidentoista vuoden ajan. Suomalainen on toiminut myös Etelä-Savon Yrittäjien hallituksessa.

Vuoden yksinyrittäjänä puolestaan palkittiin Tilitoimisto Kristalli Oy:tä pyörittävä Katja Makkonen. Makkonen hoiti aiemmin pitkään yrittäjäyhdistyksen sihteerin tehtäviä ja kuului hallitukseen.

Molemmissa valinnoissa painoi tällä kertaa ansiokas työ yrittäjäyhdistyksen hyväksi.

Jukka Suomalaisen yrittäjätaival juontaa aina vuoteen 1997 saakka. Matkalle on mahtunut muun muassa lämpöenergialiiketoimintaa, erilaisia notariaattipalveluja, kauppa- ja perukirjojen tekoa sekä kiinteistöarviointeja. Vuodesta 2011 yritystoiminta on pyörinyt kokonaan Jukka Suomalainen Oy:n nimissä.

Viime vuonna Suomalainen osti savonlinnalaisen Linna-Lasi Oy:n yritystoiminnan, josta on nykyään tullut päätyö.

Katja Makkonen perusti oman tilitoimiston vuonna 2006. Muutama vuosi sitten yritys muuttui osakeyhtiöksi, jonka nimeksi tuli Tilitoimisto Kristalli. Toimisto on Kerimäen kirkonkylässä.

Makkosella on hyvä tuntuma yksinyrittäjiin, sillä suuri osa asiakkaista on sellaisia tai yhden vieraan työntekijän työllistäviä. Asiakaspiiri tulee lähiseudulta.

Pääkanta-Säätiö palkitsi joulumessuilla Kerimäen Vuoden urheilijana hiihtäjä Maija Tiaisen, joka voitti Hopeasomman loppukilpailussa alle 15-vuotiaiden tyttöjen viiden kilometrin Suomen mestaruuden perinteisellä tyylillä. Koululiikuntaliiton mestaruushiihdoissa Tiainen sai alle 16-vuotiaiden pronssia 7,5 km vapaalla.