Yksi vakiintunut jouluun vievä tapaus on Kerimäen Mieslaulajien joulukonsertti. Tänä vuonna kuoron jouluista laulantaa kuullaan pitkästä aikaa Savonlinnan Tuomiokirkossa keskiviikkona 12. joulukuuta.

– Tuomiokirkko on konserttisalina tosi hyvä. Paikalle mahtuu noin tuhat ihmistä, sanoo kuoron puheenjohtaja Jukka Suomalainen.

Suomalainen luonnehtii tulevaa konserttia perinteiseksi, joka sopii myös koko perheen juhlaksi. Konsertin nimi ”Joulun taikaa..” kuvastaa hänen mukaansa joulun sanomaa ja yhdessäolon merkitystä.

Aivan keskenään eivät taiteellisen johtajan Pertti Järvisalon luotsaamat mieskuorolaiset lauteille nouse. Tasokkaina solisteina kuullaan oopperalaulaja Aki Alamikkotervoa, hänen puolisoaan Leena Reinmania sekä ”oman kylän” Markus Järvisaloa.

Tuhdin soinnin takaa Suuri Jouluorkesteri, joka koostuu pitkälti ammattisoittajista.

Järvisalon perheellä on vahva panos konsertissa: yksi lauluista on Petri Järvisalon säveltämä, Maijan sanoittama ja Pertin sovitus.

Uusiin täkyihin kuuluu ”Metsien joulu”, jonka Juha Holma on säveltänyt Lauri Pohjanpään runoon. Kuoroon kuuluvan Pentti Makkosen yksi sävellys on mukana ohjelmistossa. Joihinkin tuttuihin joululauluihin on osin haettu ilmettä uusilla sovituksilla.

Mieslaulajien joulukonsertti on reilun tunnin mittainen.

– Tiiviimpi konsertti on varmasti helpommin soviteltavissa arki-illan aikatauluihin, sanoo Jukka Suomalainen.

Mieslaulajien kulunut vuosi on sujunut puheenjohtajan mukaan vakaasti ja tasapainoisesti. Poistumaa ei ole juuri ollut, mutta uusille laulajille on aina tilaa. Alkuvuodesta on tarkoitus pyöräyttää Kuorokoulu-kampanja, jolla halutaan madaltaa kuoroon tulemisen kynnystä.

Kerimäen Mieslaulajien hallituksessa ovat Suomalaisen ja Järvisalon lisäksi Timo Kurki (vpj.), Seppo Korppi, Timo Honkanen, Ville Reponen, Olavi Nousiainen, Kari Auravuo ja Jouko Piiparinen. Varajohtajana toimii Mikko Sairanen.