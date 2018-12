Joulumessujen vetovoima ei laannu – myyntipaikat täyttyivät Kerimäellä nopeasti

Tulevana viikonvaihteena järjestettävien Kerimäen joulumessujen suosio pysyy vakaana. Pääjärjestäjän, Kerimäen Yrittäjien messupäällikkö Timo Viro iloitsee, että messuosastot menivät jälleen hyvin kaupaksi.

– Myyntipaikkoja ei ole tarvinnut suuremmin markkinoida, moni on tehnyt varaukset jo hyvissä ajoin. Vaihtuvuuttakin on ja aika monelle messuosastolle tullaan Kerimäen ulkopuolelta, sanoo Viro.

Sisällä Kerimäen liikuntahallissa on viitisenkymmentä messuosastoa ja ulkona kymmenkunta paikkaa.

Joulumessut on Kerimäen Yrittäjien vuoden suurin ponnistus. Nyt messuillaan jo 34. kerran.

– Perinteestä on haluttu pitää kiinni. Messut on tärkeä tapahtuma ja varainhankintatilaisuus myös monelle paikalliselle järjestölle, totea messupäällikkö.

Toki myös yleisö on tottunut löytämään joulumessuille. Kävijämäärä on ollut 1500-2000 välillä ja samaa odotetaan nytkin.

Yhteistyökumppaneina messujärjestelyissä ovat Savonlinnan kaupungin elinkeinotoimi, Savonlinnan Seudun Kolomonen sekä yhdistyksistä Keiku, Localhost, Puruveden Kala-Harrit, Kerimäen Judonoko ja KLP-86.

Messujen ovet ovat avoinna lauantaina ja sunnuntaina klo 10-15. Virallisen avauksen suorittavat Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne Laine ja Kerimäen Yrittäjien puheenjohtaja Satu Jalvanti-Hannikainen lauantaina klo 10.30.

Ohjelmaa on pitkin molempia päiviä. Uutuutena ulkosalla voi seurata sahataiteilija Leo Löppösen moottorisahausnäytöksiä. Löppösen saha laulaa lauantaina klo 11 ja 14 sekä sunnuntaina klo 11.

Tarjolla on myös Saimaan Hevosurheilijoiden toimesta maksutonta hevoskyytiä. Kalle Kupiaisen Figoa ohjastaa Timo Karvinen.

Kerimäen Liikuntanaisten showdance-esityksiä on luvassa molempina päivinä. Lauantaina iltapäivän aluksi voi ihastella Kerimäen Judonokon vauhdikasta judonäytöstä.

Sunnuntain huipennuksena ovat Kerimäen Vuoden yrittäjän sekä Vuoden yksinyrittäjän julkistamiset alkaen klo 13. Myös muita yrittäjämuistamisia on ohjelmassa. Etelä-Savon Yrittäjien tervehdyksen tuo toimitusjohtaja Mirja Haavikko.

Messuarvonnat pidetään molempina päivinä ja yleisö pääsee äänestämään parasta messuosastoa. Myös joulupukki pyörähtelee messuilla.

Kerimäen Joulumessut 8.-9.12. klo 10-15 liikuntahallilla.