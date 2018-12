Sahakuutio ja Jari Suomalainen tekivät Vuoden maineteon

Kerimäen Vuoden maineteko -tunnustuksen saivat tänä vuonna Kerimäen Sahakuutio ja sen toimitusjohtaja ja pääomistaja Jari Suomalainen. Tunnustus luovutettiin itsenäisyyspäivänä Kerimäen itsenäisyysjuhlassa.

Vuoden maineteon valitsee Pääkanta-Säätiö. Säätiön hallituksen puheenjohtaja Kauko Rauhansalo totesi Sahakuution ja sitä vetävän Jari Suomalaisen tuoneen Kerimäelle runsaan kahdenkymmenen vuoden aikana runsaasti työpaikkoja ja hyvinvointia.

Vahva kehitys jatkuu, sillä yritys on aloittanut uuden mittavan laajennusinvestoinnin, jolla nykyinen tuotanto saadaan lähes kaksinkertaistetuksi. Tunnustukseen vaikutti sekin, että Jari Suomalainen sai viime kesänä metsätalousneuvoksen arvonimen.

Suomalainen oli Maineteko-tunnustuksesta mielissään. Sahakuution toiminta on osoittanut, että näilläkin seuduilla on mahdollista elää ja yrittää menestyksellisesti.

– Kerimäeltä on yrityksen toiminnan aikana lähtenyt maailmalle noin miljoona kuutiometriä sahatavaraa. Sen arvo on 180-200 miljoonaa euroa, joten merkitys on ollut aika iso. Kaikki raaka-aine on hankittu Kerimäen lähiympäristöstä, totesi Suomalainen.

Kerimäen itsenäisyysjuhlan juhlapuhuja eversti evp. Reijo Jantunen kävi läpi itsenäisyyden vaatimia uhrauksia. Uusista turvallisuuden uhkakuvista hän nosti esiin ilmastonmuutoksen, jonka torjumisessa Suomi ei voi jäädä sivustakatsojaksi.

– Veteraanien uhrauksilla luotiin perusta hyvinvoinnille, mutta meidän on jälleen tingittävä totutuista mukavuuksista. Luonto ei vain kestä enää nykyistä menoa. Suomalaisilla on mahdollisuus nousta aiempaa isompaan rooliin taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan, sanoi Jantunen.

Kerimäen itsenäisyysjuhlan musiikkiannista vastasivat Anttolan koulun lasten lauluryhmä kanttori Maria Padatsun johdolla sekä Kerimäen Naislaulajat.