Joulu saapuu Kesälahden pitäjään – Kesälahden joulunavaus -tapahtumaa vietetään itsenäisyyspäivän jälkeen 7. joulukuuta Sovintolassa

Kesälahden joulunavaus -tapahtumaa vietetään heti itsenäisyyspäivän jälkeen 7. joulukuuta Sovintolassa. Tapahtumalla on runsas määrä järjestäjiä, joiden ansiosta kylä koristuu jouluiseksi laajemminkin.

– Valaistu joulukatu torilta Sovintolaan avautuu jo ennen joulunavaus-tapahtumaa, Marja-Leena Malinen järjestelytoimikunnasta kertoo. Joulunavaustapahtumassa uutta on myös Sovintolan puutarhan ilme, joka koristuu runsaalla määrällä led-valaisimia ja jouluista rekvisiittaa.

Joulunavaustapahtuma käynnistyy Sovintolassa klo 18 ja menoa riittää parin tunnin ajaksi. Aluksi kuullaan Kiteen kaupungin tervehdys. Mikäli sää on suotuisa, niin Sovintolan jouluiseksi valaistussa puutarhassa esiintyy kirkkokuoro. Musiikkia ja säpinää tapahtumaan tuovat tänä vuonna myös Tiernapojat, joka on nuorten kesälahtelaisten valmistelema esitys.

– Kanttori Kaisa Stöckellin johdolla lauletaan kauneimpia joululauluja, Marja-Leena Malinen kertoo. Tapahtumaa voi kuvailla vaikka MInikauneimmatjoululaulut-tapahtumaksi.

Joulupuuroa tarjoilee Lions Club Kesälahti ja edellisvuosien tapaan partiolaiset paistavat lettuja ja Martoilla on makkaranpaistopiste.

Sovintolan kahvila ja puodit ovat avoinna tapahtuman ajan. Hekmanin kammarissa on joulukirpputori avoinna.

Taidetarjonnasta vastaa taidetakoja Timo Tuomala, jonka näyttelyyn on mahdollista tutustua Sovintolassa.

Joulunavaus-tapahtuman suoramyyntitori on hyvä paikka tehdä hankintoja tulevaa juhlaa varten. Myyjät voivat varata pöytänsä etukäteen numerosta 040 8255842.

Joulu saapuu Kesälahden pitäjään -tapahtumalla on runsas määrä järjestäjiä. Sovintola- ja Pro Kesälahti -yhdistysten lisäksi mukana ovat LC Kesälahti, Kesälahden Kulttuuriseura, Kesälahti Martat, Kesälahden vanhempainyhdistys, seurakunta ja Puruvesi-lehti.

Mukavaan jouluiseen menoon toivotaan mahdollisimman runsaasti väkeä mukaan.

Joulu saapuu Kesälahden pitäjään Sovintolassa pe 7.12 klo 18-20. Osoite Pyhäjärventie 8, Kesälahti.