Vihreiden Järvinen ottaa Linnan juhlien puvullaan kantaa ilmastonmuutoksen torjuntaan

Vihreiden kerimäkeläinen Järvinen ottaa Linnan juhlien puvullaan kantaa ilmastonmuutoksen torjuntaan. Hänen pukunsa kuosi ilmentää Suomen ilmaston kehitystä säähavaintokarttojen inspiroimana. Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijat pohjasivat suunnittelunsa IPCC:n julkaisemaan ilmastoraporttiin.

– Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii aiempaa nopeampia toimia niin globaalisti kuin kansallisesti. Lämpötilan nousun rajoittaminen 1,5 asteeseen on mahdollista, mutta aikaa ei ole hukattavaksi.

– Meidän on yhdessä otettava vastuu ilmastonmuutoksen torjunnasta. Jokaisen päättäjän niin kunnissa kuin valtakunnan politiikassa on otettava tosissaan huoli maapallomme lämpenemisestä. Poliittisilla päätöksillä voidaan ohjata kansalaisten kulutustottumuksia niin, että ympäristöystävällisempi valinta on aina helpompaa ja edullisempaa. Tämän vuoksi juhlistan 101-vuotiasta Suomea puvussa, joka ottaa vahvasti kantaa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen, Järvinen sanoo.

Puvun ovat suunnitelleet Metropolian ammattikorkeakoulun neljännen vuoden vaatetusalan opiskelijat Ella Reikko, 27, ja Henna Koskimäki, 28. He halusivat tehdä uniikin ja kantaaottavan juhlapuvun. Reikko vastasi kankaan kuosin suunnittelusta, ja Koskimäki puolestaan puvun suunnittelusta ja kaavoituksesta. Kuosillaan Ella Reikko haluaa muistuttaa, että ilmastonmuutoksen hillitseminen on Suomen tärkein yksittäinen haaste tulevaisuudessa.

– Kuosin suunnittelussa minua inspiroivat Suomen itsenäistymispäivän säähavaintokartta Pohjoismaiden alueelta ja joulukuun keskilämpötilakartta Suomesta vuodelta 2017, Reikko sanoo.

Suunnittelijat kertovat, että inspiraatiota haettiin ympäristöstä ja ympäröivästä maailmasta. Kankaan kuosille haluttiin kaunista kuvaa syvempi merkitys ja viesti.

– Puku on malliltaan yksinkertainen, jotta kangas pääsee oikeuksiinsa. Puvun muoto on klassinen, siinä on suuri kellotettu helma ja kiinteä yläosa. Puvussa on epäsymmetrisiä yksityiskohtia, jotka tuovat pukuun mielenkiintoa ja modernia muotoa. Liehuvan sinisestä helmasta tulee mieleen arktisten alueiden sulaminen. Kankaan inspiroimana puvusta voi hahmotella Suomen siluetin, puvun suunnittelusta ja kaavoituksesta vastannut Koskimäki kertoo.

– Minulle puku havainnollistaa ilmaston lämpenemistä. Puvun kuvio- ja värimaailma kuvaa helposti aistittavalla tavalla siitä, millainen säämaisema maassamme oli tähän aikaan 100 vuotta sitten. Nyt sama maisema sisältäisi paljon enemmän oranssin ja keltaisen sävyjä, Järvinen muistuttaa.

Reikko ja Koskimäki ovat molemmat aikaisemmilta koulutuksiltaan vaatetusalan artesaaneja. Ella Reikko on kotoisin Nurmijärveltä. Ennen vaatetusalan opintoja hän opiskeli kaksi vuotta designer-stylistien koulutusohjelmassa Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa sekä työskenteli ompelijana ja myyjänä juhlapukuliikkeessä. Henna Koskimäki on kotoisin Lappeenrannasta. Hän on aikaisemmalta koulutukseltaan parturi-kampaaja. Reikko ja Koskimäki valmistuvat vestonomeiksi ensi keväänä.

Järvisen Linnan juhlien asukokonaisuuden kruunaa mikkeliläisen korutaiteilijan Kirsi Mannisen suunnittelema Järvi-korvakoru. Yksilöllinen, käsin valmistettu korvakoru on tehty puoliposliinista, lasitteesta ja lehtikultauksesta. Järvi-korvakoru on kunnianosoitus Suomen rikasta vesistöä kohtaan. Vesi edustaa liikkuvuutta ja vapautta, mikä tulee esiin korun muotokielessä ja väreissä.

– Koru on myös kunnianosoitus omaa asuinseutuani kohtaan, sillä puhdas vesi on yksi maakuntamme kärkiteemoista, Järvinen toteaa.