Pääkirjoitus: Siksi, että kaikki muistaisivat

79 vuotta sitten eli vuonna 1939 talvi oli vasta tuloillaan osaan Suomea. Helsingissä oli pari astetta lämmintä ja maa oli lumeton. Sodankylä oli saanut lumipeitteen, ja pakkastakin oli jokunen aste.

Marraskuun viimeisenä päivänä kello 6.50 Neuvostoliitto aloitti hyökkäyksen Suomeen. Puna-armeijan 120 000 sotilasta lähtivät liikkeelle, ja heitä oli vastassa vajaat 22 000 suomalaista sotilasta. Suomi piti valloittaa kolmessa viikossa.

Sodan enteitä haisteltiin jo pitkään. Vaikka Moskova oli esiintynyt uhmakkaasti, sodan ei uskottu heti syttyvän.

Suomen sotien vuosista tulivat pitkät ja tuskalliset. Talvisota päättyi 105 päivää myöhemmin Moskovan rauhansopimukseen.

Talvisotaa seurasi jatkosota vuosina 1941-1944. Neuvostoliiton suurhyökkäys kesäkuussa 1944 mursi suomalaisten puolustuslinjat. Raskaiden torjuntataistelujen jälkeen aseet laskettiin 4-5. syyskuuta, ja rauhan aika palasi.

Tämän hetken sukupolville on tärkeää muistuttaa oman maamme historiasta. Kun sotien veteraaneista aika jättää, sotavuosien kansallista perintöä kuuluu vaalia – se tulee muistaa.

Perintöä voidaan vaalia monin keinoin, ja tämän päivän Puruvedessä julkaistava historiallinen artikkeli punkaharjulaisen Eero Seppäsen sotavuosista on yksi tapa kunnioittaa sotavuosien sotureita ja heidän tekojaan.

Eero Seppänen tuhosi yhden vuorokauden aikana kuusi vihollispanssaria ja myöhemmin vielä yhden. Hänen teoillaan oli ratkaiseva merkitys taistelun kulkuun Karjalankannaksella Siiranmäellä.

Itsenäisen Suomen vuosipäivää 6. joulukuuta saadaan viettää rauhallisessa ja turvallisessa Suomessa. Maailmalla on runsaasti sotaa ja epätoivoa, mutta onneksi Suomessa pitkä rauhanjakso jatkuu.

Janne Tiainen