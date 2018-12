Influenssakausi alkamassa Pohjois-Karjalassa – maakunnan kaksi ensimmäistä influenssa A -tapausta varmistunut alkuviikosta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan influenssa A ja B -löydöksiä on havaittu myös eri puolilla Suomea ja todetut influenssa A -virukset ovat edustaneet molempia A-alatyypin viruksia, A(H1N1)pdm09 ja A(H3N2). Tietoon on tullut myös muutamia hoitolaitosryppäitä. Tässä vaiheessa on vielä liian varhaista ennustaa, mikä tai mitkä edellä mainituista influenssaviruksista tulevat tänä talvena aiheuttamaan Suomessa eniten tautitapauksia.

Influenssa on äkillinen ylempien hengitysteiden tulehdus ja voi pahimmillaan olla vakava tauti. Perusterveet toipuvat influenssasta yleensä kotihoidolla ja lievittämällä oireita tulehduskipulääkkeillä, juomalla riittävästi nesteitä sekä lepäämällä. Mikäli oireet pitkittyvät, ovat hyvin voimakkaat tai pahenevat, on syytä hakeutua hoitoon. Erityisesti vanhusten, pikkulasten ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvien infektiot voivat usein johtaa sairaalahoitoon.

Siun soten tiedotteen mukaan influenssarokote kannattaa vielä ottaa, koska se on paras tapa suojautua influenssalta ja sen vakavilta komplikaatioilta. Tämän kauden kansallisen rokotusohjelman pistosrokote ja 2-6-vuotiaiden nenäsumuterokote antavat suojaa kahta influenssa A -virusta ja kahta influenssa B -virusta vastaan.