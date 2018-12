Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Itä-Suomen aluehallintovirasto ovat yhteistyössä myöntäneet alueellisen Liikkuva koulu -palkinnon Enonkosken kunnalle. Palkinto on 2 500 euron arvoinen. Se on tunnustus esimerkillisestä työstä, jota on tehty liikunnallisen toimintakulttuurin rakentamiseksi peruskouluympäristössä.

− Palkitsemisella haluamme saada näkyvyyttä ja arvostusta liikkumisen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyölle koulupäivän aikana. Lisäksi tavoitteemme on kannustaa käytännön toimijoita laadukkaan työn tekemiseen sekä tuoda esiin tehtyä ansiokasta työtä, ylitarkastaja Pirjo Rimpiläinen Itä-Suomen aluehallintovirastosta sanoo.

– Haluamme kiinnittää palkinnolla huomiota toimintaan, jossa on rohkeasti, määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti lähdetty muuttamaan koulupäivän rutiineja sellaisiksi, että sekä koulupäivät että elämäntavat voivat olla liikunnallisia, fyysisesti aktiivisia ja hyvinvointia tukevia.

Myönnetty palkinto on käytettävä oppilaiden tai koko kouluyhteisön fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan edistämiseen kouluympäristössä. Enonkosken kunta on tehnyt monipuolisia toimenpiteitä koulun toimintakulttuurin liikunnallistamiseksi.