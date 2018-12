Kerimäkeläinen Jyrki Kosonen haastaa yrityksiä SaPKo-yhteisöön – ”SaPKolla on suuri merkitys alueellisen yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamisessa”

Kerimäkeläisen Linja-autoliike S. Kosonen Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Kosonen on käynnistänyt seudun yrittäjäpiireissä kampanjan, jolla hän haluaa vahvistaa yritysten ja Mestiksessä jääkiekkoa pelaavan Savonlinnan Pallokerhon yhteistyötä.

– SaPKolla on suuri merkitys alueellisen yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamisessa. Sen huomasi selvästi, kun SaPKo voitti kaksi vuotta sitten Mestiksen mestaruuden. Tällöin yhteisöllisyys nousi vahvasti.

Kososen mukaan SaPKon tämän hetken huolenaihe on talouspohjan pitävyys. Hän pitää tärkeänä, että Savonlinnan seudulla voidaan pelata Mestis-kiekkoa tulevaisuudessakin.

Kososen kampanja toimii niin, että hän haastaa yrityksiä ostamaan 90-vuotisjuhlavuoteensa valmistautuvan SaPKon kahvimukeja.

– Mukeille ei nosteta seuran taloutta nousuun, vaan ajatus on herätellä yrityksiä ja saada niitä laajemminkin SaPKon yhteistyökumppaneiksi. Pidän tärkeänä, että SaPKo-yhteisöön saataisiin lisää yrityksiä.

– SaPKon hallitukselta ja toimitusjohtajalta vaatii tavattomasti ponnisteluja, että saadaan luotua taloudelliset mahdollisuudet pitää toimintaa ylä. Savonlinnan leveysasteilla sponsoripohja on melko ohut.

Haastekampanja pyörii linja-autoliike Kososen ja SaPKon Facebook-sivuilla. Haasteet pyörivät sosiaalisessa mediassa, ja yritykset ovat jo lähdössä joukolla ostamaan mukeja.

Jyrki Kososella on monta suhdetta SaPKoon. Hänen yhtiönsä linja-autot kuljettavat niin Mestis-SaPKoa, SaPKon A-nuoria kuin kaikkia Juniori-Sapkon joukkueita pelireissuille. Viikonloppuisin saattaa liikentessä olla yhtä aikaa kymmenenkin Kososen bussia eri puolilla Suomea.

Sen lisäksi Jyrki Kosonen on SaPKon yhteistyökumppani eli sponsori. Hän on myös SaPKo-fani ja käy peleissä aina kun ennättää – tai katsoo pelit netin kautta.

Sponsoroinnin muotoja yrityksen ja seuran välillä on monia, ja Kososen mukaan yksi erinomainen tapa tukea seuraa on ostaa kausikortteja.

– Yrityksemme on hankkinut kausikortteja. Kausikortit ovat hyvä kumppanuuden muoto yrityksen ja urheiluseuran välillä.

SaPKon kuten kaikkien ammattiseurojen tulot muodostuvat pääosin lippu- ja sponsorituloista. SaPKon toimitusjohtaja Petri Karppanen sanoo, että seuran hallituksen ja talousjohdon täytyy löytää sellainen kokonaisuus rahoituksessa, että toiminta pyörii.

Karppanen kutsuu SaPKon tämän hetken taloutta ”haastavaksi”. Positiivista on, että kausikortit kävivät kaupaksi täksi kaudeksi ennätyshyvin. SaPKolla oli niin sanottu kausarikampanja, jonka aikana kausikortteja myytiin huokeaan hintaan.

– Seura teki kauden alkuun niin sanotun kausarihaasteen, jonka aikana kausikortteja myytiin alennukselle. Se poiki hyvän tuloksen. Kauden alkuun myytiin 1 100 kausikorttia, ja se on vankka pohja.

Karppasen mukaan lippujen ovimyynti on pysynyt hyvällä tasolla, vaikka tiedossa oli, että kausikorttien suuri määrä vaikuttaa ovimyyntiin. Viime kauden alkuun myytiin 350 kausikorttia.

Karppanen sanoo, että myös SaPKon yhteistyökumppaneiden määrä on hyvällä tasolla. Niiden määrä on jopa kasvanut.

Karppanen sanoo, että seuran taloudenpitoon vaikuttavat eniten aiempien tilikausien miinukset. Seura on tehnyt plusmerkkisiä tuloksia muutamana kautena, mutta viime kaudelta tuli 60 000 euron miinus.

– Haluamme pelata suomalaisen kiekkoilun huipulla, ja samalla ovat tiedossa talouden realiteetit Savonlinnan seudulla. Esimerkiksi yritysten mahdollisuus tukea seuraa ovat rajallisemmat Savonlinnan seuduilla kuin jollakin muualla talousalueella. Budjetin säätö on tarkkaa työtä, jotta osaamme ottaa huomioon taloudelliset reaaliteetit ja toisaalta urheilulliset mahdollisuudet.

– Tulopuolella niin sanottua varmaan rahaa pitäisi saada kotiutettua nykyistä enemmän kuin sitä, että tuleeko yleisöä, ja jos tulee niin miten yleisö käyttää rahaa hallissa. Varma raha muodostuu ennen muuta kausikorttimyynnistä ja yhteistyökumppaneilta.

Karppanen vakuuttaa, että Savonlinnan seudun ja SaPKon suhteet ovat hyvät.

– Seudun ihmiset, yritykset ja yrittäjät on ovat hyvin tiiviisti mukana SaPKon elämässä, Karppanen sanoo.

Jyrki Kosonen vahvistaa, että asia on juuri näin.

Kososen mukaan 90-vuotias SaPKo on yleisesti syvällä ihmisten sydämissä, ja pitkä taival osoittaa sen, että SaPKolla on kestävä arvopohja.

– Seura on kestänyt aikaa, muutosta ja myös huonoja aikoja. Seura on voimissaan ja uudistuu tulevaisuutta kohden, Kosonen uskoo.

Puruvesi-lehti ja Linja-autoliike Kosonen järjestävät yhdessä SaPKon kanssa 18. tammikuuta maksuttoman peli-illan kyydityksineen SaPKo-Ketterä-peliin Talvisalon jäähalliin. Tarkempaa tietoa luvassa tuonnempana.

SaPKon 90-vuotisjuhlaottelu Joensuun Jokipoikia vastaan pelataan 2.2.2019. Samana iltana Sokos Hotel Seurahuoneella järjestetään juhlagaala.

