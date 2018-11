Herätys oman kylän palvelujen puolesta – Kerimäen joulunavaus ja Black Friday muistuttavat vielä monipuolisesta tarjonnasta

– Suurimmat hankinnat tehdään välillä Savonlinnasta, mutta muuten käytetään Kerimäen paikallisia palveluja aina kun voi. Täältä saa kyllä lähes kaiken tarvittavan, sanoo kerimäkeläinen Anna Rautio.

Rautio istuu juuri käyttämässä yhtä paikallista palvelua Hiushoitola Tainan kampaamotuolissa.

Oman kylän palveluja nostatetaan näkyvästi esiin loppuviikon aikana Kerimäellä. Perjantaina vietetään pienellä viiveellä Black Fridayta ja lauantaina on vuorossa perinteinen joulunavaus kirkon juurella klo 14-16.

Joulunavauksen pääjärjestäjä on Kerimäen Yrittäjät, mutta mukana on totuttuun tapaan lukuisia muitakin järjestöjä ja kappeliseurakunta. Joulunavauksen toteutuksessa ovat mukana muun muassa Kerimäki-seura, Pääkanta-säätiö, Puruveden Kala-Harrit ja lions clubit.

Savonlinnan Kennelkerho tuo paikalle koiravaljakkoja ja Töltin Taika järjestää poniajelua. Kerimäen paloasemalla vietetään lauantaina Päivä paloasemalla -tapahtumaa.

Kerimäen Yrittäjien puheenjohtaja Satu Jalvanti-Hannikainen kertoo, että aiemmasta poiketen Törönmökin ison kuusen jouluvalot sytytetään heti tapahtuman alkajaisiksi klo 14.

– Valot luovat näin tunnelmaa koko tapahtuman ajan, toteaa Jalvanti-Hannikainen.

Ohjelmassa on myös rovasti Toivo Loikkasen tervehdys, Pauliina Ahokkaan trumpettisoittoa ja Kerimäen Naislaulajien esitys. Luvassa on yhteislauluakin. Puurotarjoilu alkaa jouluvalojen sytyttyä. Joulupukki on paikalla koko ajan.

Black Friday -tempaus sai alkunsa, kun kampaamoyrittäjä Taina Suomalainen alkoi puhua Kahvila Kaivopirtin Marianna Kapasen kanssa jonkinlaisesta joulustartista.

– Alettiin kysellä ja laitella viestejä muille kylän yrittäjille. Oli vähän yllätys, miten hyvin porukkaa saatiin mukaan. Sekin yllätti, miten paljon täällä vielä on pieniä yrityksiä, sanoo Suomalainen.

Järjestelyjen edetessä todettiin, ettei perjantain yritystempaus riitele joulunavauksen kanssa, vaan pikemmin täydentää sitä.

– Varsinainen Black Friday keskittyy nykyään pitkälti nettikauppaan, joka kilpailee myös kerimäkeläisten yritysten kanssa. Tässä ollaan kylällä fyysisesti läsnä, jatketaan aukioloja ja päästään kukin esittelemään omaa toimintaa vapaammin.

Suomalaisen mukaan ajatuksena on, että perjantaina voi käydä vaikka vain moikkaamassakin paikallisia yrittäjiä.

– Pääasia että kansa lähtisi liikkeelle, näkisi mitä kaikkea meillä Kerimäellä on ja jäisi mieleen, että täällähän voisi käydä vaikka myöhemmin uudelleen.

Taina Suomalainen valittiin hiljattain uutena jäsenenä Kerimäen Yrittäjien hallitukseen. Satu Jalvanti-Hannikainen jatkaa puheenjohtajana ja erovuoroista hallituksessa jatkavat Timo Viro, Arto Koponen ja Jari Naukkarinen. Muut hallituksen jäsenet ovat Soili Pelkonen, Olli Tervonen ja Hannu Kovanen.

Yrittäjäyhdistys ei ollut takavuosina Suomalaiselle erityisen läheinen, mutta seuranta tiivistyi, kun hän palasi Savonlinnan ”pistokeikan” jälkeen takaisin yrittäjäksi Kerimäelle.

– Lähdin tässä vaiheessa hallitukseen hakemaan oppia kokeneemmilta. Tulen kyllä innostamaan muita nuorempia yrittäjiä mukaan yhdistyksen toimintaan, jotta siihen saataisiin jatkuvuutta. Myös verkostoituminen on entistä tärkeämpää, pohtii Suomalainen.

Kampaamoyrittäjä näkee Savonlinnan alueen paikalliset itsenäiset yrittäjäyhdistykset vahvuutena, mutta pitää myös yhteistyötä tärkeänä.

Suomalainen pitää Kerimäen palvelutarjontaa vielä kohtalaisena ja lähtee itse kantakaupunkiin asioimaan vain pakon sanelemana.

– Lapsetkin ovat tottuneet siihen, että ”mennään käymään taas Tiinalla”, naurahtaa Suomalainen.

Black Friday kerimäkeläisissä yrityksissä pe 30.11. klo 16-20. Kerimäen joulunavaus kirkon ja Kaivopirtin alueella la 1.12. klo 14-16.

