Enonkosken joulu avataan perjantaina – pukki ja muori saapuvat torille sytyttäen jouluvalot tullessaan

Enonkoskella jatketaan viime vuonna aloitettua joulunavaus-perinnettä perjantaina. Vuosi sitten torin tuntumassa sytytettiin kirkonkylän jouluvalot oikein isolla porukalla ja mukavan talvisen ohjelman myötä. Tällä kertaa ohjelma on vähintään yhtä vaikuttava ja torille kannattaa saapua jo hyvissä ajoin ennen kuutta iltapäivällä.

– Pukki ja muori saapuvat torille hevoskyydillä klo 18 aikaan ja tuovat jouluvalot tullessaan, Eläköön Enonkoski ry:n puheenjohtaja Airi Männynsalo kertoo.

Illan aikana nautitaan jouluvaloista torin ympäristössä ja kosken äärellä, jossa elävät tulet luovat tunnelmaansa. Ulkotulet ilahduttavat tapahtuman kävijöitä myös kylätien varrella.

Eläköön Enonkoski ry järjestää joulunavaustapahtuman yhdessä kunnan ja paikallisten yritysten kanssa.

Jouluvalojen syttymisen jälkeen yleisöllä on mahdollisuus ottaa hevoskyytiä kosken kierroksen ympäri ja piipahtaa kirkonkylän kaupoissa ja liikkeissä. Avoinna on esimerkiksi Wanha kauppiastalo, jossa kävijöillä on mahdollisuus kuvauttaa itsensä joulupukin kanssa. Maksuttomat kuvaukset hoitaa Piirto photography.

Avoinna on myös Kukka- ja sekatavarapuoti kodinhelmi, jossa Eläköön Enonkoski ry tarjoilee glögiä klo 17-20. Kahvila & puoti Maitolaiturissa on puurotarjoilu samaan aikaan.

Seurakunta järjestää ohjelmaa Koloveden luontotuvalle, jossa on mahdollisuus seurata Seimi-kuvaelmaa. Ensimmäisen joulun tapahtumiin perustuva vartin mittainen näytelmä esitetään kahdesti illan aikana. Ensimmäisen kerran enkelit, lampaat ja paimenet ovat Luontotuvan estraadilla klo 18.30 ja toisen kerran klo 19.30.

Enonkosken joulunavaustapahtuman järjestäjät toivovat, että väki lähtee liikkeelle perjantaina ja tutustuu illan monipuoliseen ohjelmaan. Lämminhenkistä jouluista ohjelmaa on tarjolla jokaiselle vauvasta vaariin.

Puruvesi-lehden välissä ilmestyy tänään liite, jossa käy ilmi joulunajan tapahtumat Enonkoskella marraskuun lopulta Nuutin päivään. Liite kannattaa ottaa talteen, että joulun ajan lukuisat tapahtumat pysyvät muistissa.

Perjantaina pidettävän joulunavaustapahtuman Nuutin päivän väliin mahtuu kymmeniä erilaisia tapahtumia, joten toimintaa ja hyvää seuraa riittää jokaiselle koko joulukauden ajaksi.

Enonkosken joulunavaus torilla 30.11. kello 18 alkaen. Monet liikkeet ovat avoinna kello 20 saakka.