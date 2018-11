Pääkirjoitus: Enonkoski nyt uuden edessä

Enonkosken kunnanjohtaja Kari Kuuramaa pudotti tiistai-iltana pienoisen pommin, kun selvisi että Taipalsaaren kunta valitsi hänet uudeksi kunnanjohtajakseen

55-vuotias Kuuramaa lähtee 1 400 asukkaan Enonkoskelta 4 800 asukkaan Taipalsaarelle Etelä-Karjalaan. Kunnanjohtajan pois lähtöä toki arvattiin odotella. Kuuramaa aloitti Enonkoskella vuonna 2012, ja viime vuosina hän on hakenut useisiin kuntiin. Nyt tärppäsi, ja Enonkoskella on edessä uusi tilanne.

Kuten kunnanhallituksen puheenjohtaja Lauri Niiranen tämän päivän Puruvedessä toteaa, Kuuramaan veroista kunnanjohtajaa ei ole välttämättä helppo pestata. Toki yrittää pitää, ja aina sopii muistaa, että uusi johtava viranhaltija kasvaa tehtäviensä mukana.

Niin on varmasti käynyt myös Kari Kuuramaalle noin kuuden Enonkoski-vuotensa aikana. Hän on onnistunut pitämään omilla taidoillaan ja yhteistyössä kuntapäättäjien kanssa Enonkosken talouden hyvässä kunnossa. Sikäli hänen työnsä jatkajalla on hyvät välineet jatkaa kunnan peräsimessä.

Enonkosken kunta on elinvoimainen, joskin kuntaa uhkaavat niin eläköitymisen, työttömyyden kuin väestökadonkin vaivat.

Millaisen johtajan Enonkoski tarvitsee? Kun tiedossa on, että enonkoskelaiset ovat ylpeitä itsenäisyydestään, varmasti sellaisen joka pitää ärhäkästi kunnan puolta.

Lisäksi kunnanjohtajalla täytyy olla tahtoa kehittää elinkeinotoimintaa ja saada uusia yrityksiä ja asukkaita kuntaan. Hänellä pitää olla sellainen suhdeverkosto, joka helpottaa asioiden hoitoa niin valtionhallintoon kuin muihinkin yhteistyökumppaneihin.

Enonkoskella aloittaa vuoden alussa myös uusi elinvoimakoordinaattori, joka on nuori ja innokas Pinja Rahikainen. Kun Enonkoskelle todennäköisesti saadaan myös mitat täyttävä kunnanjohtaja, kunnalla on monessa mielessä mahdollisuus lähteä uutta kohti.

Janne Tiainen