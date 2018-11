”Hemmetin huojentunut olo” – Enonkosken kunnanjohtaja Kari Kuuramaa ryhtyy etsimään asuntoa Taipalsaarelta

Keskiviikkoaamuna puhelimessa puhuu huojentuneen oloinen mies. Enonkosken kunnanjohtaja Kari Kuuramaa, 55, jännitti tiistai-illan etänä, ja odotus palkittiin.

Eteläkarjalaisen Taipalsaaren kunnanvaltuusto valitsi Kuuramaan 15-10 äänestyksellä uudeksi kunnanjohtajaksi 4 800 asukkaan kuntaan.

– Nyt on hemmetin huojentunut oli. Valintaprosessi oli lopulta perusteellista arviointia ja prässiä kahden ehdokkaan välillä. Jännitystä kesti todellakin aivan loppuun asti.

Nyt Kuuramaa alkaa suunnitella lähtöään 1 400 asukkaan Enonkoskelta, jota kuntaa hän on luotsannut vuodesta 2012 lähtien. Kuuramaalla on johtajasopimus, kahden kuukauden irtisanomisaikaa ja pitämättömiä lomia 60 vuorokautta. Seuraavaksi on vuorossa vuokra-asunnon etsiminen Taipalsaarelta.

Enonkosken kunnanhallituksen puheenjohtaja Lauri Niiranen (kesk.) sanoo, että uutta kunnanjohtajaa ruvetaan hakemaan pikaisella aikataululla.

Kuuramaa on itse sillä kannalla, että kummallekin kunnalle oli parasta, jos hän pääsisi irtautumaan Enonkoskelta esimerkiksi tammikuussa. Kunnissa näet väännetään tohinalla tilinpäätöksiä, ja niiden teko vaatii aikaa ja paneutumista.

